Estas son las 30 zonas sanitarias restringidas en Madrid: las 10 que salen de la lista por mejorar

Las limitaciones de movilidad en la Comunidad de Madrid han bajado hasta 30 zonas básicas de salud. Así lo han anunciado el viceconsejero de Salud Pública de Madrid y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Ambos han celebrado la bajada de la incidencia, pero han insistido en la prudencia.

Los distritos de Madrid más golpeados por la pandemia, que tienden a concentrarse en el sur de la ciudad, han mejorado notablemente sus datos. Usera es un buen ejemplo de ello. En cambio, en Vallecas, la incidencia sigue alta. El viceconsejero ha asegurado que Madrid sigue apostando por su estrategia de confinamientos selectivos y de realizar pruebas diagnósticas. Respecto al puente de diciembre y la Navidad, Zapatero ha declarado que aún no tienen tomada una decisión.

Asimismo, se mantiene el toque de queda y se recomienda mejorar la ventilación de espacios cerrados. Ningún ciudadano podrá estar en la vía pública entre las 00 y las 6 horas del día sin motivo justificado. Tampoco se pueden reunir personas no convivientes en esa franja horaria y ha expuesto la preocupación de las autoridades por la alta tasa de contagios entre los jóvenes de 14 a 24 años.

El pasado lunes 26 de octubre entraron en liza las restricciones por zonas básicas de salud en Madrid. Es la opción preferente del ejecutivo regional: cerrar perímetros sanitarios y no municipios enteros. Dentro de las mismas no se puede entrar ni salir, excepto en casos excepcionales, y se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles. Además, los parques infantiles están cerrados. El resto de medidas son similares a las de toda la región.

Los 10 barrios o municipios a los que se levanta la restricción son:

1. Brújula (Torrejón de Ardoz)

2. Guadarrama (Guadarrama)

3. Peña Prieta (Puente de Vallecas)

4. Las Fronteras (Torrejón de Ardoz)

5. Rafael Alberti (Puente de Vallecas)

6. San Andrés (Villaverde)

7. San Blas (Parla)

8. San Cristóbal (Villaverde)

9. Vinateros Torito (Moratalaz).

10. El Espinillo (Villaverde)

Sigue habiendo varios casos especiales por copar el área sanitaria varios municipios. Por ejemplo, la zona básica de Manzanares del Real tendrá limitaciones de movilidad, pero sólo en la parte de El Boalo. De la misma forma ocurre en Villarejo de Salvanés, donde sólo está confinado el pueblo que da nombre a la zona básica de salud.

Estas son las 30 áreas que seguirán confinadas:

En Madrid capital:

1.- Núñez Morgado (Charmartín)

2. Guzmán el Bueno (Chamberí)

3. Entrevías (Puente de Vallecas)

4. Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas)

5. (Puente de Vallecas)

6. Numancia (Puente de Vallecas)

7. Daroca (Ciudad Lineal)

8. Pavones (Moratalaz)

9. (Moratalaz)

10. Puerta del Ángel (Latina)

11. Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo)

12. Infanta Mercedes ()

13. (Tetuán)

Áreas confinadas de otros municipios madrileños:

14. Collado Villalba Pueblo y Estación (Collado Villalba)

15. Majadahonda (Majadahonda)

16. San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón)

17. Pintores (Parla)

18. Colmenar Viejo (Colmenar Viejo)

19. Morata de Tajuña (Morata de Tajuña)

20. Doctor Tamames (Coslada)

21. Barrio del Puerto (Coslada)

22. Manzanares del Real (El Boalo)

23. Villarejo de Salvanés (Villarejo de Salvanés)

24. Colmenar de la Oreja (Colmenar de la Oreja, Chinchón y Villaconejos)

25. San Martín de Valdeiglesias (San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa)

25. Moralzarzal

26. Alpedrete

27. Galapagar

28. Valle de la Oliva (Majadahonda)

Así se establecen los límites

Las zonas básicas de salud con restricciones a la a partir de tres criterios. El primero de ellos es que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Es la principal, pero no la única. Tal y como señaló ya la Comunidad de Madrid, también se valora la tendencia en los últimos días, el tipo de transmisión y qué grupos de edad son los más afectados.