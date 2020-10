Díaz Ayuso acusa al Gobierno de cerrar Madrid "a punta de pistola"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de cerrar Madrid "a punto de pistola", sin darle opción en lo que respeta al estado de alarma. "No me han dado tiempo para analizar las medidas ni han intentado consensuarlas, lo único que han hecho es darme a elegir, a punto de pistola, si quería cerrar Madrid yo, una medida con la que no estaba de acuerdo, o si la cerraban ellos. Mientras estaban hablando conmigo ya estaban filtrando el estado de alarma a los medios afines", se ha quejado.

Ayuso volvió a destacar que está "radicalmente en contra" del cierre perimetral de Madrid porque "lo que hace es promover los contagios desde las zonas basicas de salud donde estábamos trabajando". Además, ha denunciado que "cuando lo pidió la comunidad no se haya enviado ni un agente de seguridad para asegurar el confinamiento de las zonas básicas de salud" y, sin embargo, "antes de que el estado de alarma entrara en vigor Madrid ya estaba llena de policías".

Durante la sesión de control de la Asamblea de Madrid y ante las preguntas de la oposición, Ayudo volvió a defender las medidas "ponderadas y sensatas" que ha tomado su Gobierno para evitar cierres masivos que, defiende, "es lo más fácil" y lleva "al fracaso". "No se puede celebrar como un triunfo el cierre masivo de la hostelería y el ocio nocturno, porque es un fracaso. Si es imprescindible hacerse se hará pero hay que evitarlo porque es intervenir el sector privado y fomentar la crisis económica que se nos viene".

La presidenta ha lamentado que la caída del Producto Interior Bruto (PIB) pueda superar un 12 por ciento, lo que genera una situación "complicadísima" por lo que hay que aplicar todas las medidas posibles pero sin enfrentar 'falsamente' la economía con la salud".

Para Ayuso, ahora es el momento de la gente "normal", de los sanitarios y la gente que trabaja todos los días para salvar vidas, y también de la gente "honrada" que paga impuestos y que el Gobierno regional -ha dicho Ayuso- les defenderá con políticas "sensatas".

La presidenta ha rechazado las acusaciones de la oposición de "manipular los datos", como le espetó Isa Sierra, y de "realizar menos pruebas y dilatar la publicación de las cifras", como le ha afeado Gabilondo. Ha acusado a la oposición de ser quien "siembra las dudas". "Si hay dudas es porque ustedes ponen todo lo que hace esta comunidad en tela de juicio, incluso lo que está funcionando. Si hay mejores datos, menos presión en las UCI, ustedes lo ponen en duda justificó.

Ha dicho Ayuso que la Comunidad está aumentando las pruebas diagnósticas, adquiriendo 5 millones de pruebas de antígenos, construyendo un nuevo hospital de emergencias, un plan para la Atención Primaria, otro para la reactivación económica, y promoviendo una reforma educativa a largo plazo.