La guerra de cifras sigue abierta: Illa insiste en que Madrid está en 710 casos, no en 598

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el dato sobre la incidencia acumulada de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid es el que ofreció este martes su departamento, 710 casos por cada cien mil habitantes, que son, ha dicho, los que proporcionó esa región al ministerio.

"El dato de la Comunidad de Madrid es el que es; el que dimos ayer nosotros", ha dicho Illa durante su intervención en un foro organizado por Roche Farma y el diario El País, después de que la Comunidad de Madrid asegurara la víspera que la incidencia de la región se sitúa en 598 casos por cada 100.000 habitantes.

El ministro ha subrayado que los datos de incidencia de 710 casos los proporcionó la Comunidad de Madrid y que fueron cargados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica: "Esos son los datos", ha reiterado.

Ha confiado en que la situación en Madrid se resuelva y que el empeño del Ejecutivo es ir "juntos", pero ha defendido las medidas acordadas el pasado miércoles por el Consejo Interterritorial para restringir la movilidad por las especiales características de la región y por la situación de la epidemia.

"Esperamos resultados próximamente", ha señalado Illa, quien ha destacado que cuanto más se tarda en reaccionar es "peor", al igual que si no se aplica el nivel de contundencia en función de la incidencia de la pandemia en un territorio. En general, el ministro ha dicho que la situación de la pandemia es "muy inestable".

"Van a ser meses complicados"

"Las cosas van bien pero de repente las cosas pueden empezar a ir mal. No nos podemos confiar. Hay comunidades que hoy están muy bien porque han hecho un gran trabajo pero saben que a lo que bajes la guardia esto se dispara. No hay que hacer diagnósticos precipitados. Van a ser meses complicados hasta que no lleguemos a una vacuna eficiente o un tratamiento eficaz", ha vaticinado.

Al respecto, ha defendido el "gran trabajo" que ha realizado la industria farmacéutica, "incluso en los momentos muy críticos de la primera ola". En materia de vacunas, ha celebrado que "todos los países europeos se han puesto de acuerdo en contar con un portfolio de vacunas y de repartirlas equitativamente".

Illa considera que una de las lecciones aprendidas de la pandemia es la necesidad de "reforzar" el Sistema Nacional de Salud. "Tenemos una sanidad muy buena, atendida por magníficos profesionales. Yo apuesto por el modelo público, pero contando con los recursos privados y con las empresas privadas", ha concluido.