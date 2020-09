Aguado asegura que "no se va a encerrar" a los madrileños sino a "restringir la movilidad"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, tras alcanzar un preacuerdo con el Gobierno central para homogeneizar criterios en grandes municipios, y ha incidido en que "no se va a volver a encerrar" pero sí a "restringir movilidad innecesaria".

En una entrevista en Antena 3, Aguado ha desgranado que "todos los detalles técnicos" de las nuevas restricciones los pactaran "los expertos" del Ministerio y las consejerías de Sanidad. En este sentido, ha recordado que hoy en el Consejo Interterritorial se ratificará definitivamente el acuerdo.

"Es importante lanzar un mensaje a los ciudadanos de que no se va a encerrar a los ciudadanos en sus casas. Eso no va a pasar. Lo que sí que se va a hacer es restringir la movilidad innecesaria, la que no es imprescindible. Se va a seguir permitiendo que la gente acuda a sus trabajos, al colegio, a ir al banco, a presentarse a los exámenes... lo que se intenta es poner coto a una curva", ha manifestado.

Bajar la curva

Aguado ha reconocido que Madrid está ante "una incidencia acumulada muy elevada" y que llega ahora el otoño y el invierno, con la campaña de la gripe, y se necesita bajar la curva con el compromiso "de todos los ciudadanos para cumplir las normas y respetar las cuarentenas".

Respecto a las posturas de otras autonomías respecto a los nuevos criterios, el vicepresidente ha hecho hincapié en que se necesita "una estrategia conjunta como país" y ha censurado a quien todavía piensa que España está compuesta por "17 reinos de taifas". En este sentido, ha pedido "lealtad institucional" entre autonomías.

"Nosotros estamos haciendo los deberes como administración regional pero no tenemos todas las competencias. La idea de buscar una coordinación con el Gobierno de España es que nosotros diseñemos la estrategia y el Gobierno ponga los recursos para que sea efectiva", ha desgranado.

Aguado ha señalado que en estos momentos no se pueden permitir "ni rifirrafes políticos, ni lucha entre administraciones" porque la situación es "preocupante". "No podemos estar en los tantos, ni estamos en campaña, ni nos podemos permitir perder un segundo más", ha trasladado.