Cuca Gamarra pide "entendimiento" al Gobierno: "Intervenir Madrid es un disparate"

La portavoz en el Congreso del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha rechazado este martes cualquier posibilidad de que el Gobierno central pueda intervenir Madrid, considerando que eso "sería un disparate".

"Intervenir Madrid sería un disparate. Ese no es el quid de la cuestión", dijo Gamarra de manera tajante. "El Gobierno no ha asumido lo que le corresponde como Ministerio, las Comunidades Autónomas están trabajando por encima de sus competencias. Ha habido una dejación de funciones, no se asumen sus responsabilidades y todo lo hace tarde y mal. Esto no tiene nada que ver con intervenir comunidad autónoma", señaló.

Gamarra consideran que aún "hay tiempo para el entendimiento" y para "trabajar de manera conjunta", y señala que lo que hace falta es "la voluntad del Gobierno para tomar las riendas y asumir las responsabilidades" y que no sean "criterios políticos los que marquen las decisiones". "Nueve de las diez regiones con más contagios de Europa son españolas. Esto no es un asunto de Madrid, como quiere señalar el Gobierno para evadir responsabilidades, es un asunto de país".

La portavoz del PP ha defendido también la gestión de la Comunidad de Madrid: "Si la presidenta y el consejero de la C. de Madrid están tomando estas medidas es porque así lo dicen sus expertos. Tengo claro que trabajan desde la lealtad y la responsabilidad".

La operación Kitchen

Preguntada sobre el procedimiento judicial de la operación Kitchen, el supuesto espionaje del PP al tesorero Luis Bárcenas, Gamarra defendió que "no hay ningún tipo de imputación ni sospecha sobre el presidente Rajoy".

En una entrevista en RNE, Gamarra se ha referido así a los últimos audios del excomisario José Villarejo en los que afirma que tiene pruebas que vinculan al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con la caja B del PP.

Respecto a la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la operación Kitchen, Gamarra ha lamentado que los partidos que gobiernan y los que apoyaron la investidura se dediquen al pasado "con un único objetivo de persecución política a la oposición".

Gamarra ha considerado que con esta actitud mirando al pasado "quien sale deteriorada es la democracia y la sociedad española" que lo que necesita es que los diputados dediquen su tiempo a los problemas actuales.

La portavoz parlamentaria ha mostrado su preocupación por la "doble vara de medir" y ha recordado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, está imputado en una "causa de financiación ilegal".

La moción de censura

Este martes Vox registra su moción de censura en el Congreso y cuca Gamarra ha expicado que el PP no se ha unido a la moción "porque los números no son suficientes y no es correcto hacerle pensar a los ciudadanos que podemos tener una soluciñon por esa vía".

"Estamos en un momento de pandemia y en una situación económica delicada y no seremos un elemento más de desestabilización porque el Gobierno ya lo es", zanjó