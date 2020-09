Almeida considera que sería "un error" que el Gobierno interviniera la Comunidad de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Alemida, ha considerado este domingo que "sería un error hacer una suerte de intervención" en la comunidad por parte del Gobierno central.

En una entrevista en La Sexta, el portavoz del PP ha mantenido el discurso que su partido ha esgrimido desde que el Ministerio de Sanidad manifestara sus discrepancias con las medidas tomadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e hiciera pública sus recomendaciones.

"Necesitamos sentir que las administraciones actúan de acuerdo a unas series de datos, que Salvador Illa explique los datos que tiene y por qué discrepa de las autoridades sanitarias de Madrid", ha defendido el regidor, aseverando que cuando aclare estos puntos "podrá decretar las actuaciones que considere necesarias".

"Sería un error hacer una suerte de intervención en la Comunidad de Madrid", afirma @AlmeidaPP_#LiarlaPardo94

De esta forma, Almeida ha dejado abierta la puerta a medidas más restrictivas: "No podemos desdeñar ningún escenario que se pueda producir". "Tendremos que estar preparados para adoptar cualquier medida en cualquier escenario. No nos puede pasar que no seamos capaces de hacerlo", ha sentenciado.

Almeida ha afirmado que los ciudadanos se sienten "desconcertados" por los cambios de criterios y se ha mostrado cometido al pronunciarse por la situación. "Si dijera lo que pienso, no trasladaría un mensaje de confianza", ha dicho.

Respaldo a Ayuso

El portavoz nacional de los populares ha respaldado la gestión de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Está haciendo lo que procede con los recursos que hay", ha puntualizado.

Sobre las dimisiones del portavoz del grupo Covid del Gobierno central y la CAM, Emilio Bouza, y de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, Almeida ha justificado también ha habido "cambios" en los órganos de gestión de otras comunidades.

El alcalde se ha mostrado más crítico con el tratamiento a Madrid. Aunque ha eludido hablar de "ensañamiento" por parte del Ejecutivo central, ha defendido que "podría haber mejor cooperación y colaboración por parte del Gobierno".

"Da la sensación de que durante estos meses siempre que ha habido que señalar a una comunidad ha sido Madrid, la única comunidad que ha estado en boca con carácter de estigmatización. Hay una fijación cuando todos hemos pasado por el mismo trance", ha concretado después.