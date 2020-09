Almeida exige a Sánchez "cumplir" con Madrid y no una foto con Ayuso: "No es un buen samaritano"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que le gustaría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no dijera que viene a ayudar" sino a "cumplir con sus obligaciones" y espera que "esto no se quede en un foto".

"Lo único que me interesa es sacar a Madrid de esta pesadilla. Quien crea que por vivir en una zona determinada se salva, está equivocado", ha advertido el mismo día en el que comienzan las restricciones de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid.

Sánchez y Ayuso se reunirán este lunes a las 12:00 horas en la sede del Gobierno regional. "Sánchez no viene a ayudar ni a echar una manita, a ser el buen samaritano", ha afirmado Almeida en Antena 3.

El alcalde de la capital ha exigido que España deje de ser "un reino de 17 taifas" y denuncia que "se ha dejado a las comunidades autónomas que hagan lo que quieran". "No hay una estrategia común", ha criticado. "Hay que ver qué podemos hacer todos juntos, encabezados por el Gobierno, que no solo es un buzón de quejas. No podemos estar solos en esta lucha. Cada uno tiene que asumir sus competencias", ha pedido.

"Hay que guiarse por los datos"

Sobre las manifestaciones de este domingo en el sur de Madrid contra las medidas tomadas por el Ejecutivo de Ayuso, Almeida ha sido tajante: "Los números son los que son, hay que guiarse por los datos".

Considera, además, que estas zonas han sido abandonadas durante los cuatro años de Gobierno de Manuela Carmena y es, por ese motivo, por el que el PP se centró en ello en las pasadas municipales. "Nos presentamos porque el sur había sido abandonado. El último Gobierno no cumplió y sabemos que teníamos que trabajar para ello. Por ello, tienen motivos para quejarse", ha apuntado.

En este punto, ha calificado de "legítimas" las protestas de este domingo, aunque les recuerda que "se les olvidó durante cuatro años". "Y ahí ninguno de los líderes de la izquierda ha dicho nada", ha aludido.