El rapapolvo de Almeida a Errejón: "Ganas 100.000 €, no eres el más indicado para defender el sur"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al líder de Más País, Íñigo Errejón, y le ha tachado de "incoherente" después de que este criticara en un vídeo que Isabel Díaz Ayuso restringiera la entrada y salida en 37 zonas sanitarias, cerrando sus parques y limitara a seis las reuniones en toda la Comunidad de Madrid.

Errejón se sumaba en redes sociales al descontento de los barrios del sur con el hashtag #ayusoconfinatetuprimero, que llamaba a concentrarse en la Puerta del Sol. El diputado consideraba, además, que estas medidas provocan "segregación de clase". "Es ineficaz e injusta. No puede tolerarse", afirmó.

Ante esto, el alcalde de Madrid fue tajante y le recordó que cobra 100.000 euros anuales. "No creo que Errejón sea la persona más indicada. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso con Madrid que le duró 6 meses. Por pura coherencia. Íñigo Errejón se presentó a las elecciones a la Asamblea de Madrid y duró 6 meses para satisfacer su ambición nacional. Y estoy retratando un hecho objetivo", afirmó este viernes en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid.

Este baño de realidad de Almeida a Errejón. pic.twitter.com/N9sn4lOxC1 — Pablo CG (@pablocast13) September 18, 2020

"No vive ni ha pisado el sur"

Y fue a más, ya que cree que Errejón "no es la persona más indicada" porque "no vive ni ha pisado el sur" y "gana 100.000 euros", por lo que no puede "hacer bandera de todos aquellos que viven en el sur".

"En política la coherencia es fundamental y en política lo que no puede ser es que quien dice que tiene un compromiso político con Madrid lo abandone y, al mismo tiempo, quien dice que tiene un compromiso con el sur no haya pisado el sur ni viva en el sur y por supuesto gane mucho más que la media de cualquier persona que vive en el sur. Que no hagan bandera del sur aquellos que sólo se acuerdan del sur por réditos políticos", ha afirmado.

Así, Almeida ha puesto el foco en "poner todos los medios sanitarios, sociales, institucionales" a disposición de los ciudadanos de los barrios más castigados por la pandemia.

No contrató rastreadores ni aumentó sanitarios pero Ayuso quiere hacer pagar a los barrios humildes de Madrid su absoluto desastre #AyusoConfínateTúPrimero pic.twitter.com/HOLcpNbagt — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 18, 2020

"Que en medio de esta situación haya personas que entiendan que se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de todas aquellas personas que lo están pasando peor, desde el punto de vista político, a mí desde luego me parece deleznable, pero desde el punto de vista humano me parece que no deberían pensar en ellos mismos sino en todos aquellos precisamente que en estos momentos están en una situación de incertidumbre desde el punto de vista sanitario, personal o social. E Íñigo Errejón creo que no representa en estos momentos a ninguno de ellos”, ha añadido.