Ayuso denuncia una "campaña de difamación y desprestigio urdida desde La Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las críticas de la oposición, que ha tildado de "despiadadas", y ha afeado que la izquierda quiera hacer creer que el virus lo inventó ella y que, además, tiene la culpa de todo lo que sucede en el planeta.

Así lo ha trasladado en su intervención en el Debate del Estado de la Región, que se celebra en la Asamblea de Madrid, donde ha hecho hincapié en que hay una "pretendida campaña de difamación, de desprestigio personal, urdida de manos de aquellos que van de feministas, progresistas, que van dando lecciones" y que está perfectamente hilada en "unos argumentos dictados desde La Moncloa".



Ayuso ha sostenido que acepta y asume las críticas pero ha declarado que nunca la toleraron ni siquiera cuando la nombraron candidata a la Presidencia. "Era la heredera de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez, cuando no la amiga de Pablo... siempre fui algo. Nunca fui la presidenta de los madrileños, nunca me gane ser la representante de los ciudadanos", ha espetado. Para la presidenta, nadie ha reconocido su trabajo como política "humilde y honrada" durante toda su vida.

Según ha expuesto, esto no le importa lo que sí es la imagen que se quiere dar de la Comunidad de Madrid porque si la capital se hunde, se hunde España. A su parecer, se ahuyenta a la iniciativa privada, a la inversión, a la imagen de las empresas y se traslada el miedo a las familias, a los alumnos, profesores y la desazón completa al sector sanitario.



Ayuso ha criticado que en los peores momentos desde la oposición solo han trasladado "estigmas y dogmas" poniendo "palos en las ruedas". "Ustedes mientras no gobiernen Madrid, quieren lo peor para la Comunidad. Hasta que este Gobierno no les pertenezca harán todo lo posible para que nada funcione", ha lanzado.

En este sentido, ha censurado que en un "ejercicio mezquino" intenten "descontextualizar las cifras" haciendo creer que el virus "solo existe en Madrid, que solo los sanitarios de Madrid están cansados o que solo han fallecido mayores en las residencias".

Para Ayuso, la izquierda no le ha presentado "ni una sola" propuesta. En este punto, ha indicado que la excepción ha sido el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que ha sido la única persona que le ha ofrecido propuestas. "No lo voy a decir mucho porque no le beneficia. Lo lamento, no quisiera decirlo mucho porque sé que le perjudica en su partido, porque usted no insulta lo suficiente para estar entre las filas de sus siglas", ha trasladado.



"No estoy orgullosa de nada"

En cuanto a las críticas recibidas por su actitud ante la pandemia, Ayuso ha asegurado que no estará "orgullosa de nada" mientras haya fallecidos en la autonomía pero ha defendido que consejeros y diputados de PP y Ciudadanos no han hecho otra cosa desde marzo que dejarse "la piel" para mejorar la región.

"Ustedes desde sus sillones esperemos que esto vaya mal, a ver si intentamos que de manera mezquina arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y entrar por la puerta de atrás ya que no lo conseguimos desde el Parlamento", ha manifestado.