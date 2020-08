Madrid pide evitar reuniones sociales y familiares "innecesarias" y rechaza el confinamiento

La Comunidad de Madrid pide a los ciudadanos que eviten todo lo posible "interacciones innecesarias", como reuniones familiares o sociales, ante el aumento de casos en la región, aunque descarta el confinamiento.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, considera que esta es una medida necesaria, fijada en la actual ley de Salud Pública, que permite, ha dicho entre entrevista en la SER, que las autonomías modulen el derecho a la circulación "pero no de manera intensa".

López ha rechazado que la Comunidad de Madrid vuelva al confinamiento, una opción que "priva de libertad" a los ciudadanos y que sólo debe darse cuando la situación sea "excepcional", que "no es el caso".

¿Confinamiento por barrios?

En cuanto a un posible confinamiento de municipios o barrios más afectados por contagios, ha señalado que el Gobierno ya puede bajo la Ley de Salud Pública modular el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación pero de una manera no intensa. "Un confinamiento de estar en casa ya es una situación totalmente excepcional que no es el caso. La OMS recomienda tratar de restringir la interelación social no necesaria que es donde está la Comunidad".

"Se trata no de un confinamiento, sino de evitar al máximo la interrelación social no necesaria. Entiendo que eso es difícil, pero tenemos que proteger nuestra salud. Hay que evitar la interrelación no necesaria porque estamos en un momento muy difícil", ha insistido.

Sobre si se prevén medidas más duras, López no ha descartado esta opción. Todo depende, ha dicho, de la evolución de la pandemia y en función de cómo vaya se tomarán medidas, apostando por no alarmar a la población.

En este sentido, ha indicado que la situación en Tielmes, el primer municipio de la región con restricciones específicas, es diferente a otros lugares al tener riesgo de transmisión comunitaria. "En otros municipios del sur la situación se está conteniendo con las medidas tomadas", ha señalado lanzando por último un mensaje de responsabilidad y tranquilidad a los madrileños.

El pasado viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, recomendó que en las zonas de la Comunidad de Madrid con más casos de coronavirus "se intenten evitar viajes innecesarios" y se opte por "quedarse en casa" y descartó confinamientos selectivos.



Sin embargo, la Dirección General de Salud Pública ordenó ayer, dos días después, cerrar los establecimientos de hostelería y restauración y suspender las actividades colectivas de ocio, eventos y mercadillos de la localidad de Tielmes, un municipio de 2.600 habitantes