Villacís aplaude la mascarilla obligatoria en Madrid pero insiste: "Lo importante es Barajas"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aplaudido este jueves que el uso de la mascarilla sea obligatoria en la Comunidad de Madrid, pero ha insistido en que "lo más importante es el aeropuerto de Barajas".

"Lo más importante en Madrid es Barajas. Ha pasado el tiempo para saber sobre el virus, y Madrid es más vulnerable por su densidad demográfica y por ser nodo de transporte, por la gran puerta de entrada que es Barajas", ha manifestado en una entrevista en Antena 3.

Por ello ha vuelto a pedir "limitar y proteger" el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se debería estar, ha indicado, "mucho más vigilante". "He utilizado Barajas y no me han practicado control ninguno", ha criticado.

Sobre el uso de la mascarilla, ha reconocido que en la capital hay "mucha conciencia" pero que "hay momentos donde quizá se peque de exceso de confianza, sobre todo en reuniones de adolescentes, que se quitan a veces la mascarilla", por lo que "todo lo que sea obligatorio es ir por el camino seguro".

La izquierda "legitima la okupación"

Villacís ha criticado que "los partidos de la izquierda legitiman la okupación", un fenómeno que es "un gran problema" en varios barrios de la capital y que tiene a los "vecinos hartos" y "sin poder ir de vacaciones por miedo a que les okupen la vivienda".

"Tenemos el derecho a la propiedad y también colectivos vulnerables, que deben ser atendidos por la administración. La okupación no puede ser el sistema, porque los colectivos vulnerables quedan presos de las mafias", ha expresado.

Ha recordado que los cuatro años que pasó en la oposición en el Consistorio madrileño denunció "la degradación de barrios por la okupación", y pudo ver en ese tiempo "la frustración de muchos vecinos" con testimonios que "ponen los pelos de punta". "Un vecino me explicaba que intentaba volver a su casa porque se la han quitado, y cuando acude a la Policía se da cuenta de que la parte menos protegida es él", ha lamentado.