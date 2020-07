PP, PSOE, Más Madrid, Cs y Vox sellan los Acuerdos de la Villa: 352 medidas para reconstruir Madrid

Las respuestas al Madrid postcovid se han formalizado este martes con un Pleno extraordinario en el que se firmarán los históricos Acuerdos de la Villa, hasta 352 medidas consensuadas con todos los grupos con representación en el Pleno de Cibeles, PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox.

Antes de ese pleno, los representantes de todos los partidos han firmado estos pactos en un acto breve en el que también estaban presentes los exalcaldes y alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha advertido de que será "complicado" aplicar las 352 medidas acordadas en los Pactos de la Villa por todos los grupos del Consistorio si el Gobierno central no permite utilizar a los ayuntamientos el superávit.

Con la firma de los #AcuerdosdelaVilla, comienza el Pleno en su salón histórico de la Casa de la Villa. Hoy se escribe el futuro de Madrid. pic.twitter.com/hnmkD9Dcpu — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) July 7, 2020

A petición de Más Madrid consta en el texto de los acuerdo que la necesidad del superávit "no obsta a la voluntad firme de los grupos municipales y del Gobierno local de ejecutar esos acuerdos aunque esto no se produjese".



Límites al tráfico rodado, ampliar Madrid Central y otras zonas de bajas emisiones más allá de la almendra central, extender BiciMAD a todos los distritos, abordar el Consejo de la Cultura o propuestas para los Espacios de Igualdad son algunas de las medidas que Más Madrid puso encima de las mesas de los Acuerdos de la Villa, definidos como "pactos de mínimos", pero que no han conseguido sacar adelante, medidas por las que siguen apostando y por las que trabajarán "para arrancarles" en comisiones y plenos venideros.

La portavoz mediática, Rita Maestre, ha recordado que fue su grupo el primero que planteó, allá por abril, la necesidad de llegar a acuerdos pero "no entre partidos sino con la ciudad".



El portavoz socialista, Pepu Hernández, ha valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia del coronavirus, "pese a que hayan quedado fuera asuntos muy importantes para el Grupo Municipal Socialista".



Hernández entiende que "más que un acuerdo político" es "un compromiso que se debía a la ciudadanía, que se ha comportado de manera ejemplar para superar la emergencia sanitaria y ahora está soportando la crisis económica y social".

De su lado, el grupo municipal Vox ha asegurado sentirse "orgulloso" del trabajo realizado por todas las formaciones del Ayuntamiento de Madrid al alcanzar los Pactos de la Villa para hacer frente a las consecuencias del coronavirus "anteponiendo las necesidades de los madrileños a los intereses políticos".

"Nunca tan pocos hicieron tanto", dicen de sus cuatro concejales y sus asesores, quienes "han sabido estar a la altura y demostrar que han venido a trabajar por los madrileños y mejorar su calidad de vida".