Vox facilita que el PSOE presida la comisión de reconstrucción en la Asamblea en Madrid

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Carlos Carnero ha sido designado, para sorpresa de todos, presidente de Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid tras la crisis del coronavirus.

Estaba previsto que fuera el diputado de Cs, Enrique Martínez Cantero, quien lo presidiera pero Vox, con Rocío Monasterio al frente, ha votado en blanco, lo que ha llevado al candidato socialista a la presidencia de esta comisión. De esta manera, el de Ciudadanos será vicepresidente y Alberto Oliver, de Más Madrid, secretario.

Ante esto, Ciudadanos ha cargado contra Vox después de que Monasterio asegurara que "con el PSOE de Sánchez no se puede reconstruir nada". "Hace una semana, Monasterio dijo que con la izquierda no se podía ni hablar. Hoy no ha pestañeado para darle al PSOE la Presidencia de la comisión de reconstruccion de la Asamblea de Madrid. Los abanderados de la pureza, ante el espejo", ha escrito el diputado de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, en redes sociales.

Vox ha explicado que sus diputados han votando en blanco porque acudirán a la misma solo para recabar las opiniones de los correspondientes comparecientes sin participar en "los pactos del tricentrito", en referencia a PP, Cs y PSOE. Tampoco participarán en las votaciones.

En la comisión por parte del PSOE participarán los diputados Pilar Sánchez Acera (como portavoz), Cristina González, Fernando Fernández, Marta Bernardo y Carlos Carnero.

Por parte del PP, Eduardo Muñoz Abrines, Carlos Izquierdo, Dolores Navarro, Eduardo Raboso; mientras que Ciudadanos tendrá a los diputados Araceli Gómez, Miguel Díaz, Enrique Martínez Cantero, Tamara Pardo.

Desde Más Madrid estarán los parlamentarios María Pastor, Hugo Martínez Abarca y Alberto Oliver; por parte de Vox Ana Cuartero e Íñigo Henríquez de Luna y Sol Sánchez por Unidas Podemos.