Ayuso: "Si no es por las medidas que tomé estaríamos como en EEUU, enterrando en fosas"

Isabel Díaz Ayuso ha defendido la gestión de su Gobierno frente a las críticas, que en su opinión no ayudan. "Si no llega a ser por esos 21 aviones que me he dedicado a comprar, que sin ayuda del Gobierno traemos a España con material sanitario, lo que hubiera ocurrido en las residencias y hospitales no os lo podéis imaginar", ha asegurado.

Una idea en la que ha insistido: "Si no llega a ser porque nosotros cerramos los colegios en la Comunidad de Madrid, las otras comunidades hubieran reaccionado una semana más tarde, con lo cual lo que hubiera pasado en las residencias y hospitales es de película. Ahí si nos huibéramos visto como en Estados Unidos enterrando a las personas en fosas en líneas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, entrevistada en 'Los Desayunos' de TVE ha explicado que desde el Gobierno "están siempre obsesionados en la Comunidad de Madrid".

Díaz Ayuso: "La gestión de las residencias compete a las comunidades excepto si hay un mando único (...) No quitamos competencias, unimos 3 consejerías en una para hacer un plan de choque y, fue ahí cuando las muertes se pararon en seco"https://t.co/zjS2PeRnow#LosDesayunos pic.twitter.com/Dt9sgRRj6p — Los Desayunos (@Desayunos_tve) June 22, 2020

"Lo que se ha vivido ha sido una guerra: hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para salvar vidas", ha aseverado, lamentando la publicación de vídeos como el del pasado viernes acerca de la denegación de camas a los pacientes más graves en un hospital de Parla. "Se traslada a los ciudadanos una falsa sensación de dejadez", ha criticado.

Sobre las residencias, ha afirmado que su gestión "compete a las comunidades excepto si hay un mando único". "No quitamos competencias, unimos 3 consejerías en una para hacer un plan de choque y, fue ahí cuando las muertes se pararon en seco", ha matizado.

Ayuso ha defendido que las cifras de las residencias en Madrid "no son superiores a otras" y que "en términos absolutos sí porque Madrid es puerta de entrada a través del aeropuerto. Hemos hecho una gestión relativamente buena en relación a los que teníamos".