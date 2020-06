Gabilondo dice que el Gobierno de Ayuso es "fallido y censurable" y se postula como presidente

No habrá, por ahora, moción de censura a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El portavoz del PSOE en el Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que "ahora" no es el momento de presentarla aunque "no se descarta" hacerlo en un futuro con él como candidato a la Presidencia.

Gabilondo considera que el Ejecutivo regional es "fallido" y "censurable" porque "ni ha transformado ni ha reformado" la Comunidad de Madrid. Critica, además, que "no tienen estrategia" y no hay ni tan siquiera Presupuestos. "Que el Gobierno de Madrid sea censurable no quiere decir que sea buena una moción de censura ahora. No es el momento, pero eso no se descarta", ha dicho, insistiendo en que "ahora estoy centrado en los problemas de Madrid" y que "no solo buscamos censurar el Gobierno de Madrid, también cambiarlo". "Para eso están la moción de censura y las urnas", ha matizado.

En una entrevista en TVE, el socialista ha dejado claro que Isabel Díaz Ayuso no es una presidenta "ilegítima" pero que existe una opción real de una moción de censura, que debe contar con el apoyo de Unidas Podemos, Más Madrid y Ciudadanos. "Si algunos grupos consideramos que tenemos la fuerza y la razón se hará. No estoy en la dinámica de estar contra Ayuso, estoy en ayudar. Me reúno con familiares de fallecidos y me piden que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas. Y estoy en eso", ha añadido.

Sin contactos con Ciudadanos

Sobre si ha mantenido ya contactos con Ciudadanos para sondear su eventual apoyo a una moción de censura, Gabilondo ha sido claro: "No he tenido esos contactos". "Ignacio Aguado ha dicho muchas veces que va a apoyar a este Gobierno. Pero no olvidemos que lo hacen con Vox", ha remarcado.

En este sentido, se ha postulado como candidato a la Presidencia ante una futura moción. "Somos el grupo mayoritario, yo estoy dispuesto y es mi obligación (ser presidente de la Comunidad de Madrid)". "El PSOE ganó las elecciones y me corresponde a mí hacerlo", ha sentenciado.

Gabilondo ha negado que exista una estrategia para confrontar con Isabel Díaz Ayuso, como se ha publicado esta semana en algunos medios, a petición directa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. "A mí no me ha hablado de ninguna estrategia que tenga que ver con ir directamente en confrontación con la presidenta ni mucho menos, pero nosotros hablamos de los problemas de la Comunidad como es el tema de las residencias. A mi juicio, (Franco) lo hace bien con toda la labor de explicación y las razones de la acción del Gobierno", ha defendido.

El portavoz socialista ha insistido en que en las conversaciones que mantiene con el también secretario general del PSOE-M no van en la dirección de las declaraciones filtradas, sino en "afrontar los problemas de la ciudadanía y en qué asuntos son importantes para Madrid para afrontar la crisis económica, laboral, social y sanitaria".

Reunión con Sánchez en Moncloa

Sobre estas mismas cuestiones, Gabilondo habló hace unos días con el presidente del Gobierno en Madrid, Pedro Sánchez, en la Moncloa, y ha negado que haya recibido presiones para elevar el tono contra la presidenta regional. "Me dijeron que siguiera como sigo. Hablamos de los problemas de Madrid", ha afirmado.

Por último, Ángel Gabilondo se ha referido a la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, donde han fallecido más de 6.000 ancianos por coronavirus. "Lo ocurrido es tan inquietante que hemos pedido una investigación. Es alarmante y dolorísisimo. Llevamos años desde el PSOE diciendo que era insostenible el modelo de residencias", ha asegurado, para remarcar que "queremos que se diriman responsabilidades y se modifique el modelo de las residencias". "Se ha hecho una subasta al mejor postor de las residencias", ha denunciado.