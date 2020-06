La Comunidad de Madrid aprueba este viernes el decreto que regulará la nueva normalidad

La Comunidad de Madrid regulará por decreto la nueva normalidad a partir del 21 de junio, cuando decae el estado de alarma y la desescalada por fases. Desde esa fecha, son las comunidades autónomas las que deben gestionar la crisis de coronavirus.

Así, a las 10:00 horas de este viernes, se reúne de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, para regular el día a día de los madrileños tras el fin del estado de alarma. En ningún momento se limitará la movilidad, ya que esto solo es posible con el estado de alarma. Así, los madrileños podrán circular libremente por el territorio nacional desde este domingo.

El objetivo del Gobierno regional es no saltar directamente a la nueva normalidad y establecer una nueva fase, muy similar a la Fase 3, con restricciones en el aforo de bares, restaurantes, tiendas, centros comerciales, teatros, salas de conciertos, centros sociales, centros educativos o museos.

"Va a primar la libertad y la responsabilidad individual", ha afirmado esta semana Ayuso. que ha explicado que el objetivo del decreto es "velar por un verano tranquilo" en el que los madrileños se puedan mover y recibir turismo pero "con seguridad" ante el riesgo de nuevo rebrotes.

Fue este lunes cuando el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, adelantó que la región no entrará directamente en la nueva normalidad el 21 de junio sino que se impondrán restricciones para hacerlo de "forma progresiva".

"No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la normalidad en el sector de la restauración, hoteles, ocio, espectáculos o entretenimiento. Iremos avanzado gradualmente pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases", dijo Aguado.

Respecto a la movilidad, Aguado incidió en que las competencias "vuelven" a las autonomías "excepto las restricciones de movilidad" con lo cual el Estado "sigue siendo el único capaz" de limitarla o restringirla.