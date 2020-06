Isabel Díaz Ayuso tacha de "nefasto" y "cruel" el trato de Sánchez a Madrid: "La región ha estado sola"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "nefasto" el trato político que el Gobierno ha tenido con la región durante la pandemia del coronavirus y ha denunciado que durante este tiempo la comunidad "ha estado sola".

"Es insensato y cruel el trato por parte del Gobierno", ha afirmado Díaz Ayuso en referencia al tema de las residencias de ancianos, cuestión, ha dicho, utilizada por el Ejecutivo "contra Madrid".

"He sido muy crítica con el Gobierno porque tengo que defender los intereses de Madrid, una comunidad que ha estado sola", ha señalado en una entrevista en Telecinco en la que se ha quejado de la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de este domingo tras la última reunión por videoconferencia con los presidentes autonómicos. "En esa última videoconferencia agradecí y felicité al Gobierno que pusiera en marcha estas reuniones. Luego, cuando Sánchez salió en rueda de prensa, echó gasolina contra la Comunidad de Madrid. Yo no le achaco muertes ni hago campaña", ha dicho Isabel Díaz Ayuso.

He sido crítica con el Gobierno porque tengo que defender los intereses de Madrid, una Comunidad que ha estado sola.



@IdiazAyuso en @elprogramadear pic.twitter.com/7wfWDzMQvU — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 15, 2020

En esa rueda de prensa Sánchez dejó claro que la gestión de las residencias era exclusiva de las comunidades autónomas y que el Gobierno envió a la UME. "Nos hemos dejado la piel por los ancianos. Se ha trasladado a las familias la idea de que esto se podría haber evitado. El trato político que se le está dando a Madrid es nefasto", ha denunciado, para insistir en que "el porcentaje de fallecidos en residencias de la región ha sido menor que en otras CCAA".

Residencias de ancianos

Así, Ayuso ha defendido que Madrid fue "la comunidad que se puso a la carrera" y que "protegió por sí sola a los sanitarios" con la compra de material sanitario. "Lo que hemos hecho ha salvado muchas vidas. Yo no les echo muertos encima, ni hablo de asesinatos, tampoco les llamo sepultureros como me dicen a mí", ha lamentado, remarcando que "la única manera de haber evitado esto es haber actuado un mes antes".

Sobre lo ocurrido en las residencias, donde han fallecido más de 6.000 ancianos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado que existiera un criterio político en el traslado de los residentes a los hospitales. "Se mira la excepcionalidad con ojos de normalidad. Se moría más de 500 personas cada día en Madrid. La crisis no era de las residencias, era de hospitales. Si Madrid no hubiera cerrado los colegios, imagínense qué hubiera sido de España. Cómo hubiera sido el desastre", ha opinado.

La presidenta regional también se ha referido a la nueva normalidad, a la que llegará Madrid el próximo lunes 22 de junio sin pasar por la Fase 3. "No sabemos cuál es el plan del Gobierno. Ya no hay nada. Íbamos a pedir la Fase 3 pero es que ya no hay fases y no tiene sentido", ha dicho, sobre una cuestión que está en manos únicamente de las comunidades autónomas.

Pasaporte Covid

Ayuso se ha mostrado satisfecha con el "comportamiento ejemplar" de los madrileños y ha afirmado que "en Madrid no hay contagios ahora mismo". Sin embargo, minutos después ha avanzado su preocupación por el aumento de contagios importados en la región, la mayoría procedentes de Barajas. En ese sentido ha exigido al Gobierno "un plan" para este aeropuerto, cuando queda una semana para la apertura de fronteras, algo que lleva "semanas" esperando.

Además de cámaras térmicas, Ayuso ha incidido en que dentro de la Unión Europea o de la Organización Mundial de la Salud se tendrá que estudiar crear un "pasaporte Covid" para que, del mismo modo que uno viaja a países de África y Asia y se necesita vacuna, se realicen ahora desplazamientos con el test hecho.

También ha propuesto que los contagiados de coronavirus sean derivados al hospital de pandemias de Valdebabas, que estará listo en otoño. "Creo que hay muy pocas capitales del mundo que tengan un aeropuerto y un hospital juntos prácticamente. Esto podría ser una de las soluciones también, que lo casos se tuvieran que seguir allí", ha manifestado.