Madrid abrirá las piscinas el próximo 1 de julio sin concretar las medidas de seguridad

Ignacio Aguado ha confirmado que todas las piscinas dependientes de la Comunidad de Madrid abrirán el 1 de julio. Ese mismo día también estarán abiertas las del Ayuntamiento de Madrid.

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado que desde este lunes, cuando Madrid entró en Fase 2, se permite la apertura de las piscinas con el 30% de aforo y manteniendo la distancia de seguridad. Sin embargo, ha señalado que el Gobierno regional prefiere optar por la prudencia y retrasar su apertura hasta el 1 de julio. "Vamos a esperar unos días más y coincidir con las piscinas municipales", ha dicho.

En este sentido ha pedido a los madrileños "no bajar la guardia" y seguir siendo responsables, sin embargo no ha adelantado las medidas de seguridad que habrá que tener en cuenta a partir de esa fecha en las piscinas de la Comunidad de Madrid. "El otoño está a la vuelta de la esquina, puede haber rebrotes y no nos gustaría en absoluto dar pasos atrás", ha señalado.

