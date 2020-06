Ayuso cree que en manos de Podemos "es imposible" la reconstrucción: "Son peores que el virus"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que en manos de Podemos la reconstrucción "es imposible" porque son "únicamente amigos del odio y de la destrucción".

"Son peores que el virus", ha espetado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a la portavoz de la formación 'morada', Isabel Serra. La dirigente madrileña ha insistido en que la Comunidad fue la autonomía "que despertó a España" y sin sus medidas probablemente el contagio hubiera aumentado "exponencialmente".



Ayuso ha defendido sus iniciativas como el cierre de los centros educativos, la creación del hospital de Ifema así como que reforzaron el personal sanitario, pusieron en marcha hoteles medicalizados, mejoraron la formación 'online' o aprobaron ayudas a los autónomos.

Todo ello, según la presidenta, "ha funcionado por lo que se tienen menos contagios y menos fallecidos". "Sin su ayuda, teniendo en cuenta que ustedes gobiernan y que tienen la Vicepresidencia en la Moncloa. En toda esta crisis se han quedado en casa, eso sí, haciendo lo que precisamente me achacan a mi, haciendo un plan oculto que es lo que me achacan a mi", ha lanzado.



Para Ayuso, este plan se basa "en mover su interés" y ha subrayado que son tiempos "de recompensar el esfuerzo, el trabajo, de todas aquellas personas que con ilusión quieren reconstruir". El futuro debe hacerse con "amor" y no con "el odio visceral" que tiene la izquierda.

"Siempre creando dolor, siempre creando miseria allá donde gobiernan. Son ustedes los únicos capaces de gobernar Venezuela, el país con mayor reserva de petróleo del mundo, y no tener una sola gota de gasolina para sus ciudadanos", ha lanzado.

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "están desmembrando España" y lo están intentando con "ese plan nada oculto contra los fiscales, los jueces, atentando contra las instituciones, contra los empresarios, contra los medios, contra la oposición, para darle el futuro laboral de todos los españoles a la ETA". Ayuso cree que están llevando a España a "la miseria más absoluta".

Acusaciones de Podemos

Por su parte, Serra cree que lo que sufren los madrileños con la presidenta "no se resume en una mala gestión sino que tiene otras explicaciones". Así ha señalado "que ha utilizado la crisis para aparecer como oposición al Gobierno estatal". "Ha utilizado la crisis y el dolor para su interés y su protagonismo personal y partidista", ha lanzado.

Además, le ha afeado que se haya dedicado a "crispar y a contaminar el debate público incluso animando a los manifestantes del Barrio de Salamanca", que ponían "en riesgo a todos", así como el acto de clausura de Ifema, al convertir un homenaje a los profesionales "en un acto propagandístico". "Todo para una foto repartiendo bocadillos mientras estaba dándole comida basura a los niños vulnerables", ha espetado.



La portavoz de Podemos cree que Ayuso es incapaz de ofrecer "una salida justa a la crisis" porque en el PP siempre han utilizado las crisis "como una oportunidad", de "recortar", para "privatizar" hospitales o para "sus millonarios".