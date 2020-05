Ayuso culpa de las colas del hambre a Podemos: "Se multiplican cuando gobiernan"

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha culpado a las políticas de izquierda que llevan a cabo Más Madrid o Podemos de las llamadas colas del hambre al asegurar que estas "se multiplican cuando los ciudadanos caen presos de sus políticas".



"Son ustedes la fábrica de pobreza más grande, no solo en España sino en todos los países donde se ubican", ha asegurado al responder al diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyá en el pleno de la Asamblea.



La presidenta regional se ha defendido de sus reproches sobre la situación de desigualdad que no está resolviendo el gobierno autonómico respondiendo que "las cosas no se hacen atacando el sector del turismo, derogando una exitosa reforma laboral pactándola con el entorno político de la ETA o con hachazos fiscales hundiendo las clases medias y espantando a las grandes empresas".

En el #PlenoAsamblea de este jueves hemos defendido el papel de los autónomos, comerciantes y empresarios en una crisis económica, frente a los dogmas de las políticas sectarias, que empobrecen cualquier sociedad. pic.twitter.com/pzWeD9OUFn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 28, 2020

En todo caso, ha enumerado algunas de las medidas que han adoptado para combatir la desigualdad social, entre ellas los programas de suministro y electricidad a la población vulnerable, los siete millones de euros destinados a combatir la pobreza infantil y el proyecto del Canal de Isabel II para crear más de 50.000 empleos.



Gómez Perpinyá, durante su intervención, se ha referido en varias ocasiones a la polémica del apartahotel que la presidenta ha alquilado al grupo Room Mate para vivir estas semanas de crisis de la Covid y ha afirmado que es más fácil contagiarse del virus en distritos como Vallecas o Villaverde, que en Chamberí o Salamanca.



Y "no es casualidad", ha insistido el diputado de Más Madrid al defender que tiene que ver con "el hacinamiento y la desigualdad" y por eso el coronavirus "se está cebando con los barrios más humildes".



Ha reprochado a la presidenta que no sea capaz "de ponerse en la piel de los más vulnerables", quizá, ha apuntado, "porque vivir en una suite de lujo ha distorsionado su realidad", criticando que se haya negado a bajar los alquileres, salvo el suyo, y a blindar la atención primaria mientras que ha habilitado un parking privado en el hospital Niño Jesús.