Ayuso no descarta pedir avanzar a la Fase 1,5 la semana que viene: "Pido cautela. No hay prisa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "algunas cuestiones de la Fase 2" de la desescalada "ya se podrían aplicar" en la región a partir de la semana que viene. Así lo ha afirmado este viernes la jefa del Ejecutivo madrileño después de que el Ministerio de Sanidad haya dado el visto bueno a esta comunidad para progresar al nivel 1 a partir de 25 de mayo.

En una comparecencia en la que también ha intervenido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso ha anunciado que "estudiarán ofrecer alternativas" a Sanidad para que se incorporen algunas medidas de alivio contempladas en la Fase 2, como "por ejemplo la apertura controlada de grandes centros comerciales", porque son "entornos seguros y crean mucho empleo". "Ahora están cerrados, con el consiguiente daño económico". También valorará solicitar que "se permita el turismo en lugares de naturaleza".

Eso sí, no será, en ningún caso, una petición anticipada de cambio de fase para entrar de lleno en la 2, sino abogar por incluir medidas de "flexibilización" a algunas de las restricciones vigentes en la Fase 1. Así, la región se mantendrá al menos 14 días en la primera etapa, pero sin descartar la relajación de algunas normas. Lo que viene a ser una suerte de Fase 1,5. Siempre desde la máxima "prudencia y cautela", en palabras de la líder regional.

"No tenemos ninguna prisa, apelo a la responsabilidad de todos para no dar pasos en falso", ha apostillado Ayuso, dejando claro que no se pretende en ningún caso inaugurar el lunes 1 de junio de forma íntegra la llamada Fase 2, porque, de hecho, el criterio que marca Sanidad es "permanecer 14 días como mínimo en cada fase". "Algo que sirve para todas las comunidades autónomas, también para Madrid", recordaba este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Iremos probando esta primera fase para ver si todos los ciudadanos siguen las indicaciones. No tenemos ninguna prisa", ha insistido Ayuso.

A la tercera va la vencida

Este viernes el Ministerio comunicaba su decisión de dar el visto bueno a la petición de la Comunidad de Madrid de avanzar al nivel 1 a partir de este lunes 25 de mayo. Era la tercera vez que esta autonomía solicitaba pasar a la siguiente etapa después de que Sanidad rechazara las dos solicitudes anteriores, para los días 11 y 18 de mayo.



Si en las anteriores ocasiones el rechazo se produjo, según Sanidad, por la falta de mecanismos de detección precoz del Covid-19 en la población y por la necesidad de consolidar el papel de la Atención Primaria, ahora el departamento que dirige Salvador Illa considera que Madrid "cumple los requisitos, también los relativos a la vigilancia activa de casos y todos los dispositivos que tenemos que tener para una detección precoz de casos o el aislamiento en caso de que diagnóstico sea positivo".

La Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad permite, entre otras cosas, las reuniones de hasta 10 personas sanas y no vulnerables en lugares abiertos y cerrados, siempre manteniendo la distancia de seguridad y las normas higiénicas; la apertura de terrazas al 50 % y el uso de instalaciones deportivas al aire libre sin público para practicar deportes sin contacto.