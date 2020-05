Ayuso quiere saber quién decide que Madrid se quede en Fase 0: "Nos tienen como rehenes"

Noticias relacionadas El Gobierno cambia las reglas de su comité secreto y deja a Madrid en la Fase 0

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez que explique los motivos técnicos que han provocado que la comunidad que ella dirige se quede una semana más en Fase 0. En una rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso ha pedido también saber "quiénes son las personas" que deciden qué zonas suben y cuáles no, y "bajo qué criterios": "Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados".

La Comunidad de Madrid lleva dos semanas intentando superar la fase inicial del confinamiento para empezar a poner en marcha la economía. "Si se arruina Madrid se va a arruinar España", declaró este sábado Isabel Díaz Ayuso, que desveló que propuso una mesa bilateral entre el Gobierno central y el de Ejecutivo madrileño para buscar soluciones a la crisis económica pero que no ha obtenido respuesta.

La cogobernanza que el Gobierno central propuso a las autonomías para el plan de desescalada "es una trampa" a ojos de la presidenta madrileña. "La responsabilidad es solo de la Comunidad de Madrid si las cosas van mal, pero no del Gobierno, que debe decidir a nivel nacional cómo proteger a los ciudadanos. Si cambian los criterios y no dan a los ciudadanos las herramientas que necesitan para salir adelante, no hay dos gobiernos funcionando. Solo hay uno", criticó.

Madrid denuncia falta de "transparencia" por parte del Ejecutivo central. "Nos exigen requisitos que cumplimos, pero cambian cada semana", se queja Ayuso. "Esta incertidumbre y estos bandazos lo único que nos van a llevar es a la ruina", añadió.

La alta densidad de población es "el mayor hándicap" que tiene Madrid. "Y eso no va a cambiar nunca", añade la presidenta, que insiste en que "hay que aprender a convivir con este virus" y, para ello, "las administraciones tenemos que poner al servicio de los ciudadanos material para que se proteja".