Almeida a Echenique: "Como vive en el barrio de Salamanca, será de los ricos que me vota"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido irónicamente el voto que pudo recibir del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, porque "será de los ricos" que le apoyaron como vecino del barrio de Salamanca, donde reside el dirigente de la formación morada.

Con las protestas en la calle Núñez de Balboa como telón de fondo, Echenique ha reclamado a Almeida que rectifique porque "no puede ser el alcalde de los ricos". "Tiene que ser el alcalde de todos los habitantes de la ciudad de Madrid".

"Desconocía que Pablo Echenique me votara, como vive en el barrio de Salamanca... Será de los ricos que me vote. Agradezco la confianza depositada en mí en las elecciones y espero no haberle defraudado", ha ironizado el primer edil madrileño en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida ha dicho que Echenique "no aporta, no construye en la sociedad, no tiene capacidad de diálogo ni de consenso". "Y de quien no aporta prescindo de hacer declaraciones", ha zanjado.

Echenique se ríe de los manifestantes

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado este jueves que las autoridades actúen contra las protestas de "cayetanos" de "la clase alta" -como las ha definido el dirigente morado-, que se están produciendo desde hace varios días en el barrio de Salamanca de Madrid, porque ponen "en peligro" a la población por "saltarse las normas" del confinamiento.

"Por muy ridículas que sean las manifestaciones de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar", ha exigido en un mensaje en Twitter.

En otro mensaje, Echenique se ha referido a estas protestas como manifestaciones "de cayetanos". "Se me está llenando Twitter de trolls que se tragaron el bulo aquel de que yo vivía en un piso de lujo del barrio de Salamanca. Me causan ternura. Son como terraplanistas que se creen muy listos y los timan por todo lo alto casi sin esfuerzo", ha afirmado.

