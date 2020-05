Aguado cree que sería "incomprensible" no pasar a fase 1: "Sería un jarro de agua fría para autónomos"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, considera que la región "está preparada" para pasar a la fase 1 del plan de desescalada y vería "incomprensible" que el Gobierno no les deje hacerlo.

"Esperamos pasar el lunes a la fase 1. Cumplimos todos los requisitos", ha señalado Aguado en una entrevista en la SER convencido de que "se puede y se debe convivir con el COVID-19". De lo contrario, ha dicho, "sería un jarro de agua fría para los autónomos que necesitan urgentemente abrir para no echar el cierre definitivamente".

"No podemos permanecer eternamente en casa. El confinamiento no mata el virus, lo que permite es que no colapse el sistema sanitario", ha remarcado Aguado, que afirma que "hay suficientes camas de UCI" en la Comunidad de Madrid ante un posible rebrote, para el cual "estaríamos preparados".

Reabrir la economía

"Tenemos que recuperar el día a día si no cuando salgamos nos encontraríamos en la Edad de Piedra", ha continuado, poniendo en valor la necesidad conjugar reabrir la economía con el uso obligatorio de mascarillas. "No por esperar cuatro semanas más van a ir las cosas mejor", ha señalado Aguado. "Tenemos que salir, recuperar nuestras vidas. Eso sí, cambiando algunas rutinas. Hay que acostumbrarse a coger las llaves, la cartera y la mascarilla", ha dicho.

Con la mascarilla como "principal salvoconducto en esta nueva etapa", Aguado considera que si "Madrid fue la primera en recibir el impacto del virus y debe de ser también de la primera en salir". Así, ha negado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya recibido presiones por parte de la patronal para solicitar pasar a fase. "Lo ves en el día a día. La situación es dramática. Hay autónomos que no tienen ingresos desde el 15 de marzo. Hablamos de una crisis económica y social", ha explicado.

Tiende la mano a Ángel Gabilondo

Tras el 'sí' de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, el vicepresidente de la Comunidad ha sostenido que no renuncia a sentarse con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, para "sentar las bases de una reconstrucción".

Ha defendido que en la región tiene "un Gobierno de coalición fuerte con el PP" pero que no por ello rechaza "intentar alcanzar acuerdos más amplios". "Yo no renuncio a poder sentarme con Ayuso y Gabilondo en una misma mesa e intentar sentar las bases de una reconstrucción, aunque sea un acuerdo de mínimos, para hablar de asuntos económicos y sociales", ha declarado.

Para el vicepresidente, pero ello hace falta "voluntad política" y por ello va a "intentarlo". En este sentido, ha reconocido que existen "recelos evidentes e históricos entre PP y PSOE" porque ambas formaciones han "vivido bien y cómodos en la España de los rojos y los azules".