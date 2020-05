Almeida avisa: "En la calle no se puede estar, solo pasear. Muchos van de deporte y pocos lo hacen"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pide a los madrileños "responsabilidad" ante las medidas de desescalada y afirma que, a pesar de algunas imágenes de excesiva concentración de personas en la calle el pasado fin de semana, no abrirá los parques de la capital "por prudencia".

"Los parques no son sitios de paso, son sitios donde se está y a la calle hay que ir a pasear. Por eso no abrimos los parques", ha explicado Almeida en una entrevista en COPE. "Sé que es algo controvertido pero hay que ser prudente y responsable", ha insistido para anunciar que para aliviar algunas zonas de la capital se peatonalizarán "algunas" calles de Madrid, aunque no ha explicado cuáles ni en qué distritos salvo que se barajan dos calles: el Paseo del Prado y Arturo Soria.

El alcalde ha criticado que este lunes, mientras iba en moto, ha visto cómo "había muchas personas vestidas de deporte y pocas haciendo deporte" para ir más allá de un kilómetro. "Es difícil pedirles más responsabilidad pero no podemos retroceder el camino andado", ha remarcado.

No al estado de alarma

Sobre la prórroga del estado de alarma, que se vota este miércoles en el Congreso de los Diputados, Almeida considera que "en estos momentos, y a expensas de que Sánchez mantenga una conversación con Casado, no se dan las condiciones". "La alternativa no es el caos, son otras garantías legales y la reactivación de la economía", ha remarcado.

"El Gobierno tiene que cambiar sus códigos de actuación política. No puede callar ante los que no le han apoyado en sus decretos del estado de alarma e insultar los que sí le han apoyado", ha añadido.

Por último, considera que "hay que iniciar la desescalada con garantías" porque "la social y la crisis económica que estamos ya afrontando va a ser durísima".