Almeida pide "perdón" y el Gobierno acusa a Madrid de "saltarse a la torera" las normas en el acto de Ifema

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido.

En declaraciones a Telemadrid, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, el regidor ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza".

"Eso hizo ayer que se desbordaran las emociones", ha justificado. A continuación, ha incidido en que se vivieron determinados momentos "que no deberían haberse producido" dado que no casan "con el mensaje" que están transmitiendo desde las instituciones.

IFEMA es un símbolo más de la Comunidad de Madrid, un ejemplo de todo lo que podemos hacer los españoles cuando tenemos un objetivo común. pic.twitter.com/vbfpGCHu4c — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 1, 2020

En este punto, ha hecho hincapié en que "no fue nada a propósito, ni fue nada intencionado" pero ha remarcado que tienen que ser "cuidadosos" para que estas escenas "no se produzcan" y no se transmitan "unas imágenes que no corresponde a las instituciones".

"Pido disculpas si en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad que le estamos pidiendo a la sociedad madrileña pero que esto no empañe que Ifema se cerrara, que se diera el alta a los cuatro últimos pacientes", ha sostenido.

En relación a la investigación que ha abierto la Delegación del Gobierno en Madrid, el alcalde ha señalado que puede hacer lo que crea "conveniente" pero también ha hecho hincapié en que es la primera noticia prácticamente que tienen de esta institución.

"Nos gustaría que se implicará más, no solo para investigar esto, que si tiene que hacerlo que lo haga, pero sobre todo para arrimar el hombro y echar una mano a las instituciones madrileñas", ha dicho.

"La ley es para todos"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha lamentado que el Gobierno regional se saltara a la "torera" las normas en el acto de clausura del hospital provisional de Ifema y ha avisado de que "la ley es igual para todos y las normas deben ser cumplidas por todo el mundo.

En declaraciones a Telemadrid, Franco ha indicado que están ahora mismo en un proceso de recabar "información precisa y exacta" por si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. La policía se encargará de recabar esa información y, en función de los datos que vayan obteniendo, irán actuando.

"Las normas deben ser cumplidas por todo el mundo y la ley es igual para todos. No podemos exigir que algunas personas no puedan despedir a sus muertos y que mucha gente no pueda ver a sus amigos y los representantes institucionales aparentemente saltándose a la torera las normas más elementales", ha sostenido.

Asimismo, el delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que no es momento "ni de reproches ni de insultos", sino de "responsabilidad y ejemplaridad".

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, también ha instado este sábado a que se investigue lo sucedido en el "acto multitudinario de Ifema", que, a su juicio, "se desbordó absolutamente".

Gabilondo, en declaraciones a Telemadrid, ha explicado que él y todos sus diputados fueron invitados pero que fueron solo cinco miembros del grupo en representación de los demás por precaución. Allí se encontraron con algo que no esperaban y que tenían "temor" de que fuera así porque estaban invitados los 132 diputados de la Cámara regional.

"Fuimos es a homenajear y a agradecer a los sanitarios. Pero aquello se desbordó absolutamente. Fue algún error de planteamiento o que no habían cuantificado bien lo que podría suceder, pero el resultado fue malo", ha reconocido el portavoz socialista.

Para Gabilondo, los políticos tienen que dar ejemplo y no entiende cómo se convocó a "tantas personas". "Me parece bien que se trate de ver qué pasa porque estamos viendo a familias que no ven a sus nietos y luego vemos una reunión que fue multitudinaria. Que al menos se investigue para dar una explicación a la ciudadanía", ha lanzado.

Vox pide investigar el 8-M

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por su parte, ha solicitado a la Delegación del Gobierno que investigue lo que pasó en la manifestación del 8-M que pusieron "a 100.000 mujeres en riesgo de contagio" por coronavirus.

En respuesta a Franco, Monasterio ha indicado en Telemadrid que espera que la Delegación investigue lo que pasó en el 8-M. "Se pusieron a 100.000 mujeres en riesgo de contagio por un sectarismo y el empeño de hacer una manifestación que no tendría que haber ocurrido", ha zanjado la portavoz de Vox.