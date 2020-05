La indignante foto del cierre de Ifema con políticos, sanitarios y periodistas apelotonados

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han cerrado el hospital de campaña de Ifema, el símbolo de la lucha contra el coronavirus, en un día de celebración, en el que todos se han felicitado por el buen trabajo realizado: 17 muertos del total de casi 4.000 enfermos que han sido ingresados en estos 40 días. Pero la jornada también ha estado cargada de polémica ante la enorme afluencia de sanitarios, periodistas, cámaras, fotógrafos y políticos que se han reunido en sus instalaciones para clausurar el centro de atención a pacientes de Covid-19 más grande de España.

En concreto, se ha hecho viral una foto en la que se ve, a lo lejos, a los presidentes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento respectivamente, rodeados de personas que, en ningún caso, guardan la distancia de seguridad. “Ha sido espontáneo (…) He sido una invitada más que ha venido a clausurar esto y de mí no depende que hayan venido también muchos sanitarios a acompañar a su vez a sus compañeros en un día festivo como este”, se ha defendido Isabel Díaz Ayuso.

Lo cierto es que, en la clausura de Ifema se han visto, durante varios momentos, abrazos, besos y muchas imágenes en las que los asistentes han evitado mantener la distancia de seguridad. Díaz Ayuso y Martínez Almeida, sin embargo, han permanecido juntos durante todo el recorrido por el recinto de Ifema. Junto a ellos, únicamente, los miembros de Gobierno de sus respectivos equipos, pero también muchos sanitarios que se han acercado a echarse fotos con los presidentes o a hablar con ellos.

Ayuso y Almeida en el cierre de Ifema este viernes.

De hecho, un buen nutrido número de sanitarios los ha recibido reclamando más Sanidad pública y otros muchos les han pedido test. Isabel Díaz Ayuso ha respondido a todos ellos aplaudiendo por la labor que han hecho durante todos estos días –y la que seguirán haciendo hasta que, finalmente, se acabe con el coronavirus.

No obstante, a pesar de las buenas formas de los dos presidentes, la oposición ha criticado el acto. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha tachado de “propaganda” lo ocurrido en Ifema. “El problema no son los niños o los parques para correr: son actos multitudinarios como el convocado hoy por Ayuso y Almeida en Ifema. Cuando se pide responsabilidad, los primeros tenemos que ser los representantes públicos: hay que predicar con el ejemplo. No con propaganda”, ha escrito en su Twitter.

El problema no son los niños o los parques para correr: son actos multitudinarios como el convocado hoy por Ayuso y Almeida en Ifema.

Cuando se pide responsabilidad los primeros tenemos que ser los representantes públicos: hay que predicar con el ejemplo. No con propaganda. pic.twitter.com/twOnUey2sA — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) May 1, 2020

Y lo propio ha hecho Pablo Perpinyà, portavoz en la Asamblea de Más Madrid, que también ha criticado duramente el acto. De hecho, no ha querido ponerse en la foto y se ha quedado del lado de los sanitarios. “Veníamos con el compromiso institucional y las ganas de darle las gracias a los sanitarios, pero esto era una campaña de marketing. Aquí no se ha respetado nada y ha habido del orden de 1.000 personas”, ha reconocido.

El espectáculo de Ayuso en el acto de cierre del hospital de IFEMA está siendo absolutamente bochornoso y una falta de respeto a todos los madrileños. Lo cuento en este HILO: pic.twitter.com/Uwj5GR135W — Pablo Perpinyà #YoMeQuedoEnCasa🏠 (@P_GomezPerpinya) May 1, 2020

Sin embargo, a pesar de sufrir las críticas de sus rivales políticos, Isabel Díaz Ayuso ha advertido a la ciudadanía de que no “es momento de relajarse” y que hay que prepararse ante un posible “repunte”. Por eso, ha pedido a las personas que se cuiden y ha anunciado que la Sanidad madrileña será “reformada y modernizada” cuando termine la crisis del coronavirus. Por su parte, Martínez-Almeida también ha agradecido el trabajo a los sanitarios "que se han dejado lo mejor de sí mismos en las circunstancias más difíciles" y ha puesto en valor la "proeza" de este hospital,"un símbolo de esperanza, de una sociedad que lucha por su futuro y de la no rendición".