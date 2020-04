Ayuso defiende los menús de Telepizza para los niños frente al "menú de Venezuela" de Podemos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido los menús individuales ofrecidos por empresas como Telepizza o Rodilla a menores vulnerables beneficiarios de la beca comedor al ser receptores de al Renta Mínima de Inserción (RMI). La ayuda ha llegado a diario a 116 municipios de la región.

“Dicen que si yo le daría una pizza a mis hijos... Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema”, ha señalado durante su comparecencia este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid, respondiendo a las críticas de Más Madrid. "Si estos menús los pusieran en marcha sus señorías de Podemos, a lo mejor serían los menús de Venezuela, que es nada", ha espetado.

A renglón seguido, Ayuso ha pasado a enumerar algunos de los menús que Telepizza ha ofrecido desde que se pusiera en marcha esta medida el pasado 18 de marzo: "Ensalada mediterránea, pops de pollo con una bebida, hamburguesa de pollo infantil con patatas otro día, y otro día la pizza, con Coca-Cola, sí".

Ayuso defiende los menús de Telepizza para los niños

"Seguramente a ustedes no les guste y no se la hayan comido en la vida, pero a los ciudadanos y a los niños... Yo juraría que al 100% de los niños les encanta", ha proseguido. "Les apuesto lo que quieran a que el niño primero se come la pizza y ya contra su voluntad la ensalada".

"Para ustedes será basura, para sus padres no lo es. No me ofenden a mí. Les ofenden a ellos", ha defendido Ayuso.

La líder del Ejecutivo madrileño también ha valorado los menús de rodilla, compuestos por sándwiches. "No creo que a ningún padre le parezca mal, juraría que muchos padres durante estas semanas de duro confinamiento alguna pizza o algún sándwich le han dado a sus hijos".

Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes

Durante la primera semana del estado de alarma, del 18 al 20 de marzo, Telepizza y Rodilla sirvieron 7.866 comidas, y la segunda semana se incorporó a este programa la empresa Viena Capellanes, para distribuir la comida por todas aquellas localidades que no tenían establecimientos de Rodilla o Telepizza. Esa misma semana, se sirvieron 18.708 menús.

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso puso en marcha esta medida tras la suspensión temporal de la actividad educativa decretada por la Consejería de Sanidad mediante Orden 338/2020, de 9 de marzo, que incluía el servicio de comedor.

Tras barajar varias opciones, la Comunidad llegó a un acuerdo para contratar este servicio con Telepizza y Rodilla por tener "la capacidad y la capilaridad" en el territorio regional para llegar al máximo número de beneficiarios. A continuación se sumó Viena Capellanes para dar cobertura a aquellas localidades en las que no existe local de las otras dos cadenas.

Estas cadenas de restauración preparan cada día las comidas, que consisten en un plato principal, un acompañamiento y una bebida o postre, los menús son diferentes de lunes a viernes, se entregan entre las 12.00 y las 15.00 horas, y en ningún caso pueden consumirse en el propio local.

Pueden ir a recogerlos los propios niños o sus padres, acreditando que son receptores de las becas de comedor con precio reducido por pertenecer a familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, y firmando un recibí.