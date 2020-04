Ayuso denuncia que Madrid ha estado "infrafinanciada" e "infradotada" de material

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno "una estrategia clara" y "concreción" sobre el regreso al trabajo de los sectores no esenciales y ha denunciado que Madrid "ha estado infrafinanciada e infradotada de material sanitario", durante la crisis del coronavirus.

En una entrevista en Antena 3, Ayuso ha puesto en valor las casi 300 toneladas de material sanitario que la Comunidad de Madrid ha comprado y ha anunciado que seguirá adquiriéndolo en las próximas semanas para proteger no solo a "los que están en primera línea" sino al resto de ciudadanos.

Sobre las elevadas cifras de fallecimientos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid a causa del coronavirus, más de 4.750, Isabel Díaz Ayuso ha argumentado que en la región "hay muchas más residencias" y "una mayor longevidad" que en otras zonas de España e, incluso, otros países.

"Ha habido una pandemia mundial. Y nos hemos ido adaptando", ha reconocido la presidenta de la Comunidad de Madrid que, a pesar de que la región es el epicentro de los casos en España y son los ancianos los más castigados, ha remarcado que "hemos sido el ejemplo para el mundo". "Hemos creado un mando único de Sanidad pública y privada. Hemos creado un hospital en Ifema...", ha enumerado.

"Ojalá hubiéramos hecho todo antes"

En otra entrevista, Ayuso ha reconocido "toda la vida" llevará encima el pensar si no podría haberse adelantado en la toma de decisiones en la lucha contra el coronavirus, y ha subrayado que "ojalá hubiéramos hecho todo antes".



"No hay día que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado porque este virus no tiene cura ni vacuna y lo único que tiene es tiempo; hay países que se han adelantado y hay muchos países que se han confiado como nosotros”, ha explicado en declaraciones a EsRadio.



Tras anunciar que va a comparecer a petición propia en la Asamblea para rendir cuentas de la gestión de la crisis, ha añadido que a pesar de que muchos médicos le dicen que gracias al cierre de los centros escolares en la región "se pudo contener la ola y salvar muchas vidas, yo siempre pienso ¿y si hubiera sido antes?".

No culpa a Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, aclara que "no culpo a Pedro Sánchez de que haya habido un virus y de lo que está pasando", pero remarca que "sí que le pido estrategia y concreción y claridad porque somos uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde; le pido que nos ayude y nos indique".



Sin embargo, a su juicio el presidente del Gobierno "hace lo contrario; él pide o impone una pretendida lealtad, pero después a las comunidades autónomas y a la oposición no nos pregunta".