Un regalo para Arrimadas: el PSOE cederá a Ciudadanos el gobierno de Sant Joan d'Alacant

En un momento en que Ciudadanos necesita buenas noticias, particularmente en la Comunidad Valenciana, donde acaba de perder a Toni Cantó, el PSOE va a entregarle el gobierno de Sant Joan d'Alacant.

El municipio, de más de 20.000 habitantes en el área metropolitana de la capital alicantina, pasará a convertirse en la ciudad más importante gobernada por los de Inés Arrimadas en la Comunidad Valenciana.

El 26 de mayo de 2019, el PSOE ganó las elecciones municipales en Sant Joan d'Alacant con más del 27,7% de los votos. Se veía con posibilidades de volver a gobernar, pero estaba lejos de la mayoría absoluta.

Durante el mandato anterior, el alcalde socialista Jaime Albero había tenido dificultades para gobernar en coalición con la izquierda. El ascenso de Ciudadanos le abría ahora otras posibilidades.

Los 7 escaños del PSOE y los 4 de Ciudadanos permitían a Albero gobernar en coalición sin tener que pasar por Compromís, los independientes de Decido o Podemos.

Cs aceptó la oferta. Pese a pactar con el PP en otros municipios de Alicante e incluso en la Diputación, justificó su apoyo al PSOE en que había sido el partido más votado. Con ese argumento evitaba tener que pactar a tres bandas con los populares (6 ediles), pero sobre todo con Vox (un concejal).

Cambio de Alcaldía

La principal contrapartida que sacó Cs del PSOE fue el cambio de alcalde a los dos años de mandato, que se cumplen este mes de junio. Así, pase lo que pase en las autonómicas de Madrid y en el seno del partido naranja, zarandeado por los fracasos de las mociones de censura contra el PP, los de Arrimadas lograrán esta alcaldía.

O no. No es la primera vez que se incumple un pacto de estas características. En la cercana localidad de Orihuela, los Verdes gobernaron la ciudad los cuatro años de la legislatura pasada pese a haber firmado un pacto de relevo a los dos años con el PSOE. Pero el golpe de mano les salió mal: el PP sacó mayoría absoluta en las nuevas elecciones.

En Sant Joan se confía en no tener que hacer valer el recambio en forma de moción de censura al alcalde socialista. Santiago Román, futuro alcalde de Cs, cree que se producirá el relevo sin ningún problema. Ni se plantea otro escenario.

Pero pudiera darse. Desde su partido recuerdan que los 4 concejales de Cs, los 6 del PP y 1 de Vox, permitirían fácilmente desalojar al PSOE si se enroca en la Alcaldía.

Buena gestión

El cambio de alcalde, sin embargo, no afectaría a las competencias pactadas desde la municipales. Cs seguiría manteniendo Hacienda, Servicios y Mantenimiento y servicios Sociales, como hasta ahora.

Román ha sido el principal artífice de devolver la normalidad política al municipio. Como concejal de Hacienda ha dotado al Ayuntamiento de los primeros presupuestos no prorrogados desde hace cinco años, ha reducido la deuda municipal y ahora, con superávit, puede empezar a acometer inversiones largamente demandadas.

Incluso ha sacado adelante un plan de 500.000 euros de dinero exclusivamente municipal al margen de otras administraciones para atender a pymes y autónomos. El alumbrado, el asfaltado y todo tipo de servicios urbanos son los retos en lo que resta de mandato.

El socialista Albero fue investido alcalde el 17 de junio. Por el momento no hay fecha para el relevo, que debería producirse en esa fecha, aproximadamente. Román lo da por seguro: "No hay motivos para que no sea así".