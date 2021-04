La llegada de la Colección Jenkins y Romero celebra el décimo aniversario del MACA

La donación de la colección de arte Michael Jenkins y Javier Romero se ha convertido en la gran apertura de las celebraciones del décimo aniversario del MACA. Su conservadora, Rosa Castells, lo considera un regalo a la altura de las donaciones que hicieron en su respectivo momento los artistas Eusebio Sempere y Juana Francés. "Se incardina en una larga tradición de generosidad que hay en este museo", destaca.

Conseguir que las 291 piezas que conforman esta colección lleguen a Alicante es el resultado de una relación de años. "Es una acción muy premeditada por parte de Javier Romero y Michael Jenkins", explica, "lo cual es muy de agradecer porque está muy pensado". Ambos coleccionistas viven en Nueva York "y cada vez que vienen a Alicante siempre, siempre, siempre vienen al MACA".

La relación se mantiene incluso con un océano por medio siguiendo las noticias que genera este centro de arte contemporáneo. Ellos forman parte de lo que Rosa Castells denomina cariñosamente "un club de fans que está pendiente de lo que haces y traes". A través de esta donación se destaca la relación con un tipo de público que no está acostumbrado a sentir el foco sobre ellos.

En verano de 2019 se produjo la visita que ampliará de forma considerable los fondos del museo que partiera de la donación de Sempere en 1978. Fue una de las últimas veces que Jenkins y Romero pudieron visitar el centro, antes de que la pandemia dificultase los viajes entre Estados Unidos y Europa.

Rosa Castells recuerda perfectamente desde su despacho en la tercera planta del edificio aquel momento. "Se sentaron y con un iPad me fueron enseñando las piezas que habían conseguido adquirir a lo largo del tiempo", señala. La conservadora desconocía la magnitud de aquellos fondos y se sorprendió al ver un listado que podría representar la historia del arte contemporáneo occidental.

La obra de Tania Bruguera creada en 2005 forma parte de la Colección Jenkins y Romero. Alicante

Desde Joseph Beuys o Louise Bourgeois hasta Andy Warhol, la colección Jenkins y Romero incluye a Barbara Kruger, Takashi Murakami o Richard Serra. Y eso simplemente por citar a unos pocos de los 155 creadores.

Allí, ambos coleccionistas le contaron que su propósito era donarlo al museo y saber si había un interés por albergarla en sus salas. Por ese lado no habría problemas. "Esta colección aportaba el completar una serie de cronologías, tendencias y artistas que no estaban representados en el museo", razona Castells.

Las creaciones que abarca esta nueva colección "se encuadraba perfectamente en la intención primera de Sempere de que fuera internacional, como así hizo con los mejores artistas del siglo XX". A finales de la década de los 70, el artista de Onil se embarcó en una particular carrera para tener al menos una pieza que reflejara tendencias o grandes nombres.

Aquel esfuerzo de Sempere continuó incluso después de donar a Alicante sus fondos para la Casa de la Asegurada. Y con ello se pueden ver carpetas de obras del pop americano y autores como Bacon, Giacometti o Chagall. "Era una vocación por democratizar el arte y ofrecer a sus conciudadanos aquello que él no había podido tener", apunta Castells.

Ese esfuerzo, como el de Juana Francés, lo conocían también Jenkins y Romero. Al igual que el depósito de la Colección Mediterráneo, que incluye piezas de artistas españoles entre los años 80 hasta la primera década de este siglo. Con todo eso "se dan cuenta de que lo que falta es completar la nómina de artistas internacionales, saliendo de la Colección Arte Siglo XX".

En aquel iPad las imágenes mostraban esa voluntad de que "lo global fuera realmente global e incluyera también lo local". Con eso aparecen una veintena de grandes nombres surgidos en Alicante en las últimas décadas. Un listado que ha protagonizado grandes exposiciones en los centros más prestigiosos como el Macba y el Reina Sofía o incluso los más emergentes, como Bombas Gens.

"Saben que no pueden obviar lo local e incluyen a una serie de artistas alicantinos que se encuadran perfectamente en el discurso de la colección", indica Castells. Entre ellos están Rosana Antolí, Daniel Andújar, Ana Teresa Ortega o Teresa Lanceta.

Durante el parón de la pandemia han tenido más tiempo de estudiar esos fondos y "llegar al 2021 que es cuando cumplimos los 10 años". Y así, en enero de este año, se ha formalizado una donación histórica.