La secretaria de la Diputación certifica que la actividad médica de Cano es marginal y altruista

El entonces diputado provincial de Deportes, Bernabé Cano, alegó ser médico de Club Deportivo La Nucía ante el escándalo de que se había vacunado fuera de los protocolos establecidos en la Estrategia Nacional del Ministerio de Sanidad. Aquel hecho, que le costó dejar las competencias en la Diputación de Alicante, suscitó tres interrogantes para el PSOE.

El grupo socialista solicitó un informe a la secretaria de la institución, sobre la actividad privada de médico de Cano: si tenía la compatibilidad para ejercer la actividad privada mientras disfruto de la dedicación exclusiva. También, si no la tuviese concedida, sus consecuencias. Además, quisieron conocer las consecuencias de no haberse abstenido en la tramitación y concesión de una subvención a la entidad deportiva en la que ejerce como médico.

La secretaria de la Diputación ya ha emitido un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en el que le exonera de cualquier responsabilidad al respecto. Asegura que se trata de una actividad "marginal" y "altruísta".

Respecto del deber de abstención en la subvención al club, señala que Cano sí debió haberse abstenido, pero que este hecho no invalida el decreto de concesión ya que ese club recibió subvenciones antes de que él fuese diputado de Deportes, en el mandato 2015-2019.

Los argumentos

Preguntado por la institución, Cano afirmó que "siendo médico de familia con plaza de funcionario en el Centro de Salud de La Nucía en excedencia desde el año 2006, colabora con el Club de Fútbol de La Nucía siempre que sus obligaciones laborales se lo permiten". Alegó que quiere "fomentar la práctica saludable" del deporte a través de "un club con un presupuesto modesto" que ha conseguido "llevar el nombre de La Nucía por todo el territorio nacional.

Todo ello "sin contraprestación económica alguna" y siempre de manera esporádica", relató el también alcalde nuciero en el informe. "Como la aportación de un aficionado que vela por su club", añadió.

En este sentido, la secretaria señala que "dada la claridad de los supuestos incluidos en la LOREG cualquiera que fuera su dedicación como médico, no sería causa de incompatibilidad prevista en dicha norma". Además "marginal implica de

escasa dedicación, no afectando a su dedicación al cargo público en cuanto a

intensidad y horario", señala la funcionaria.

Respecto a la abstención en la subvención al club, sin embargo, la secretaria se atiene al enunciado de la ley sobre "tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".

Para la funcionaria "dados los términos transcritos, incluyendo el supuesto de abstención los servicios profesionales de cualquier tipo y cualquier circunstancia, y siendo el Club Deportivo La Nucía interesado en el expediente, entiendo que concurre

causa de abstención".

En cualquier caso también indica que esa "convocatoria no fue innovación" de Cano, sino que consta se realizó también el año anterior 2020 dentro de los meses correspondientes al mandato 2015 a julio 2020" cuando Cano "no era Diputado Delegado de Deportes". Por eso considera que "no afecta a la validez de la concesión de la subvención".