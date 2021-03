El Ayuntamiento acuerda la suspensión de las Hogueras en el mes de junio y busca otras fechas

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Alicante decreta la suspensión de las fiestas de Hogueras por la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, a diferencia del año pasado, todavía hay posibilidades de celebrarlas en otra fecha si se superan los problemas aparejados a la pandemia.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, han mantenido esta tarde una reunión con la presidenta de la Federación de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, y el maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio, en la que se ha puesto sobre la mesa la viabilidad de la celebración de las fiestas de Hogueras en el mes de junio.

Una vez analizada la evolución de la vacunación contra la Covid-19 y tras constatar que el proceso, tal y como ha reconocido el Gobierno, no llegará a alcanzar la inmunidad comunitaria hasta después del verano, se ha decidido no celebrar las fiestas oficiales de Alicante en los días tradicionales de junio.

Así, se ha emplazado a la Federación a convocar, cuando las circunstancias lo permitan, una asamblea de sus miembros para decidir si es viable el traslado a otras fechas que permitan su celebración con normalidad. Esta decisión se hará oficial con la publicación de un bando o un decreto firmado por el alcalde en los próximos días.

Tristeza

El alcalde de Alicante ha lamentado tener que tomar esta decisión por segundo año consecutivo. “Es muy doloroso para mí y un día muy triste, pero la responsabilidad y la constatación de que el proceso de vacunación, que lejos de acelerarse se está ralentizando, hace inviable que podamos celebrar nuestras fiestas oficiales en las fechas señaladas del mes de junio. No pierdo la esperanza y espero que la situación de la pandemia mejore en los próximos meses lo suficiente para permitirnos celebrar las Hogueras en otras fechas, pero en este 2021”.

En el mismo sentido, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, ha expresado su sentimiento de pesar por la no celebración de las Hogueras en junio. “Es muy duro para mí, que siempre he vivido las Hogueras desde lo más profundo de mi corazón y con la mayor de las alegrías, tener que participar por segundo año en la decisión de suspender las fiestas oficiales. La responsabilidad y la salud de los alicantinos está por delante de todas las cosas y por eso, con mucho dolor, he apoyado la decisión”.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha resaltado la sintonía entre el Ayuntamiento y los representantes de las hogueras a la hora de tomar este acuerdo. “Fruto de haber escuchado la voz de los festeros es esta dolorosa decisión para todos. Ayuntamiento y representantes de las hogueras caminamos de la mano y trabajaremos juntos para que cuanto antes nuestras fiestas vuelvan a vivir su mayor esplendor”.

Los festeros

La presidenta de la Federación, Toñi Martín-Zarco, ha manifestado por su parte su total acuerdo con la decisión adoptada “que sé que es compartida por todo el conjunto de foguerers y barraquers. Nosotros, más que nadie, queremos celebrar nuestras Hogueras y por eso lamento mucho esta decisión pero no podemos cerrar los ojos a la realidad".

"Voy a convocar una asamblea, cuando las circunstancias lo permitan, para poner sobre la mesa alternativas y la búsqueda de fechas que permitan, una vez la vacunación esté generalizada, celebrar nuestras fiestas con la máxima normalidad”, ha añadido.

También ha mostrado su acuerdo con la decisión Joaquín Rubio, en representación del Gremio de Artistas, quien ha agradecido que se tome en cuenta el parecer de uno de los sectores más afectados por la situación. También ha agradecido que sea en el mes de marzo cuando se haya comunicado la decisión “porque esto nos permite planificar mejor nuestro trabajo con vistas a la celebración de las Hogueras en otras fechas”.

En la reunión también se ha acordado dejar sin efecto las fechas previstas para la celebración de los actos previos a las Hogueras, como son la elección y proclamación de las Belleas del Foc mayor e infantil. Serán también los festeros los que propongan nuevas fechas para estos actos en el transcurso de la asamblea prevista.