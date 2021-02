Alicante rechaza paralizar la descarga de mercancías en graneles en el Puerto que pedía Podemos

El Ayuntamiento de Alicante ha rechazado en el pleno celebrado este jueves una propuesta de declaración institucional impulsada por el grupo de Unidas Podemos en la que solicitaba paralizar la descarga de graneles en los muelles 11 y 13 del puerto hasta que esté lista la nave cerrada en el 17.

Autoridad Portuaria de Alicante ha informado al pleno que garantiza que "la nave estará finalizada entre diciembre de este año y principios de 2022. En su escrito advierte de que "paralizar la actividad eliminaría centenares de puestos de trabajo".

"Si se paraliza la actividad, supondría una fuerte penalización económica y la pérdida del mercado, por lo que además podría suponer la renuncia de la empresa a construir la nave", sostiene el Puerto, para defender que aunque "la salud de las personas está por encima de cualquier contaminación, la que genera esta actividad es mínima".

Este diario informó hace semanas de que tanto la Generalitat como Autoridad Portuaria garantizan "cero emisiones" una vez que la nave cerrada de sus instalaciones esté completamente terminada.

El debate

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha criticado la postura de la autoridad portuaria y ha prometido que su partido está al lado de los colectivos y entidades vecinales. "Es una actividad que provoca grandes perjuicios en materia de salud, y a nuestro entender, incumplen con las normativas de contaminación, por lo que sostenemos que esta declaración institucional es bastante coherente", ha defendido.

El equipo de gobierno (PP-Ciudadanos) ha secundado "totalmente" el escrito de la Autoridad Portuaria y ha avalado que la actividad del vertido de graneles se realiza con un control "exhaustivo".

Como edil de Urbanismo, Adrián Santos (Cs) ha acusado a UP de "generar polémica donde no hay" porque "ya se ha conseguido que las empresas actúen de manera segura y eficiente" y le ha instado a decir "claramente si no quiere un puerto de interés general de Estado".

Transparencia en Sanidad

Lo que sí se ha aprobado durante el pleno es una declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno (PP y Cs) exigiendo a la Consejería de Sanidad que actúe de manera "transparente" y facilite a la ciudad de Alicante "información sanitaria actualizada".

A esta propuesta se han opuesto PSOE, Unidas Podemos y Compromís. Estos grupos consideran que el Consistorio no precisa conocer los brotes en centros educativos y resto de ámbitos social, familiar y laboral, entre otros, para finalmente solicitar información sobre el Plan de Vacunación establecido, fechas y los grupos y espacios donde se pretende llevar a cabo, que es lo que se ha pedido.

Desde Compromís agradecen "el trabajo y esfuerzo que han realizado los ayuntamientos y recordamos que los departamentos han solicitado a las administraciones locales que colaboren y faciliten las cifras; pero una cosa es pedir transparencia y colaboración, y otra decir que los datos son falsos o que se está tratando de ocultar las cifras", ha explicado Bellido.

Por parte de Unidas Podemos, la edil de Vanessa Romero, ha señalado que "de aquellos recortes, esta situación", puesto que todo empieza con en la atención primaria con rastreadores. "Se está reforzando la Sanidad todo lo posible, pero ustedes prefieren atacar al Botánico día sí y día también", ha subrayado.

La concejal del PSOE, Lara López, por su parte, ha defendido la gestión de la Generalitat durante toda la pandemia. "Es cierto que ha habido un aumento de casos después de las navidades, pero los datos han estado colgados en la página web de la consejería", ha dicho.