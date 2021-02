Alicante rechaza el uso de la antigua estación de Murcia y exige a Adif que busque otra ubicación

El Ayuntamiento de Alicante exige una reunión urgente con Adif para expresarle su total rechazo al uso de los terrenos de la antigua estación de Murcia para trenes de mercancías. Lo hace después del anuncio del Ministerio de un tráfico de doce circulaciones semanales.

Los técnicos de la concejalía recibieron ayer un comunicado de Adif anunciando la rehabilitación de las vías 1 y 2 para poder revertir el sentido de la marcha de los trenes procedentes de El Reguerón con destino a La Encina o viceversa, pasando la locomotora de tracción de cola a cabeza.

Adif argumenta que esta decisión está motivada por el corte de tráfico ferroviario en la línea entre Chinchilla y Archena por unas obras de emergencia dictada por el Ministerio en unos terraplenes ubicados en esa zona.

Alternativa

Desde el Ayuntamiento anuncian que exigirán al Gobierno que se estudie otra alternativa que no comprometa ese suelo ni suponga un riesgo para la seguridad de los vecinos de la ciudad, en una zona ahora dedicada a usos urbanos.

El equipo de Gobierno pedirá la cesión inmediata de ese suelo, "tal y como estaba previsto, para la ciudad, con el objetivo de dar continuidad al parque urbano situado en ese punto del litoral de Alicante". Para ello se va a encargar un informe jurídico para estudiar todas las alternativas posibles.

También pedirán a la Generalitat valenciana que le respalde en la oposición al proyecto de Adif, que está ejecutando sin dar conocimiento oficial a este Ayuntamiento.

Carta

El responsable de Urbanismo, Adrián Santos Pérez ha remitido ya una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo, instando al organismo estatal a reducir al mínimo el uso de las vías existentes en la antigua estación de Benalúa. Le insiste en que desde 1992 existe el Plan especial del Puerto que contempla la creación de un zona verde.

El concejal de Urbanismo exige que, en caso de que todas las acciones que va a emprender para bloquear esta decisión no fructifiquen, se le ofrezca garantías por escrito de que Adif no contempla el tránsito por la ciudad y hacia la antigua estación de Murcia de trenes de mercancías con materiales peligrosos o inflamables.

Aseguran que es "una deslealtad" que en ningún momento se haya comunicado esta actuación. Y manifiestan su "más profundo malestar con el trato que se está dando a la ciudad en materia de infraestructuras ferroviarias": no se ha ejecutado la estación intermodal, se ha aplazado la construcción del parque central, no se ha ejecutado la conexión ferroviaria con el aeropuerto y no se ha eliminado el trazado ferroviario por la primera línea de costa.

Ya han presentado una Declaración Institucional a todos los grupos políticos para recabar su respaldo en el rechazo a esta actuación y exigir al Gobierno central y Adif que ceda esos terrenos a la ciudad y ejecute todas las actuaciones pendientes.

Usos urbanos

El Ayuntamiento lamenta el gobierno central incumpla el acuerdo existente entre todas las administraciones para que la integración Puerto-Ciudad. Dentro de ese esfuerzo interadministrativo, argumentan, el papel de Adif es básico ya que la ejecución del Plan Especial del Puerto es, también, función del organismo estatal.

Urbanismo había solicitado la desafección definitiva de uso ferroviario al gobierno central, que es quien detenta la titularidad de esos terrenos, para darle el destino que establece el planeamiento urbanístico, es decir, zonas verdes públicas municipal y usos terciarios. En concreto, se ha solicitado la cesión de los terrenos que permitan la obtención de espacios libres de utilización ciudadana, así como poder realizar obras de mejoren la movilidad sostenible en el entorno de este ámbito.

Las obras de habilitación de las vías de la antigua estación de Benalúa deberán estar terminadas antes del 1 de marzo, que es cuando se produce el corte del tramo Agramón y Murcia-Mercancías y estará en servicio durante once semanas desde la fecha citada.