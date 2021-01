Los padres de alumnos de la Comunidad Valenciana exigen el cierre de los colegios dos semanas

La COVAPA (Confederación Valenciana de APAS y AMPAS) de la enseñanza pública ha exigido mediante un comunicado de sus tres federaciones provinciales (FAPA Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d’octubre de Valencia) el cierre inmediato de los centros educativos dada la situación sanitaria actual porque entienden "pone en riesgo a toda la comunidad educativa".

Las federaciones acusan a la Consejería de no haber puesto "los medios adecuados para la prevención del Covid, porque han delegado funciones en los Ayuntamientos y la comunidad educativa y no han escuchado a ningún sector para llevar a cabo otras alternativas".

En el mismo comunicado, que según dicen está apoyado por los sindicatos, afirman que "de lo contrario seremos las familias las que tengamos que tomar otras decisiones y buscar amparo en los tribunales. Le recordamos que los derechos fundamentales son la salud y la educación y ustedes no están velando por ninguna de ellas".

La propia consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha advertido este lunes de que la transmisión comunitaria está "sin control" y generalizada en la Comunidad Valenciana, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud.

La propuesta de los padres de alumnos, ante las reticencias de la Consejería a las clases on line (según creen porque se ha demostrado que no tiene capacidad de llegar a todos los hogares) y a perder días de las 175 jornadas de calendario lectivo, pasa por adelantar las vacaciones de Semana Santa.

Así lo explica la presidenta de la COVAPA, Sonia Terrero, en conversación con EL ESPAÑOL: "Si no se va a poder salir de casa, si continúa la situación sanitaria y se han cancelado todos los actos programados en la mayoría de municipios, podemos aprovechar estas dos semanas para el cierre de los centros, su desinfección y la contratación de enfermeros".

Y es que esa contratación de enfermos escolares, recuerda Terrero, "es una reivindicación que llevamos haciendo a Consejería dese 2002 y cuya necesidad se pone patente en esta pandemia. Con enfermeros escolares se podría vacunar el personal docente y administrativo y hacer PCR a los alumnos que lo requirieran, no como ahora que se les manda a casa y allí tienen que esperar dos días a que les den cita y siete a que les den los resultados".

700.000 alumnos

La Comunidad Valenciana tiene cerca de 70.000 docentes y 700.000 alumnos a los que habría que añadir el personal administrativo y de servicios. En este sentido, los padres recuerdan que la UNESCO también ha declarado lo necesaria que es la vacunación para los docentes, y que se considere que también están en primera línea: "Lo que no es normal es que ustedes (la Consejería) no consideren ni escuchen a nadie", critican.

La confederación de padres denuncia también el escaso diálogo que mantiene con ellos la Consejería que dirige el nacionalista Vicent Marzà. "Las poquísimas reuniones que se han llevado a cabo, eran para cubrir ellos su expediente y salir a los medios a decir que había consenso, cuando jamás ha sido así”, aseguran.

Y añaden que los órganos colegiados donde se deben tratar los temas de educación y de los que forma parte COVAPA, tales como la Mesa de Padres/Madres y administración, así como el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana (CECV), no se convocan porque "para la Consejería no es bueno que figure un acta de lo que se dice en esas reuniones o de los acuerdos que se toman".

"Esperamos que empiecen a ser capaces de reflexionar y hacer autocrítica, no son culpables las familias o la sociedad en general, acepten que no han sido capaces de llevar a buen puerto una situación dura y desconocida para todos, pero que, si a día de hoy vamos de mal a peor, son ustedes los responsables ya que no han tomado buenas decisiones y así lo siguen haciendo", agregan los padres.

Y concluyen, dirigiéndose especialmente al conseller, con una pregunta: "¿Cómo podemos entender que solo podamos estar con nuestros convivientes y usted en cada aula sea capaz de juntar más de 20 no convivientes distintos? Parece ser que el Covid es muy selectivo o que ustedes no son capaces de asimilar el riesgo al que nos están sometiendo".