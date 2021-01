Cs exige al PP que deje sin competencias al diputado de Alicante que se coló en la vacunación de la Covid

El portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Alicante y coordinador provincial de la formación, Javier Gutiérrez, y la diputada y vicepresidenta primera de la Diputación, Julia Parra, han anunciado que pedirán la retirada de competencias al diputado popular, Bernabé Cano, responsable del área de Deportes y compañero de equipo de Gobierno provincial.

Así se lo exigen tras conocerse que recibió una vacuna contra la Covid-19. Cano, alcalde de la localidad alicantina de La Nucía, ya está siendo investigado por la Conselleria de Sanidad por incumplir las directrices establecidas. Los naranjas reclamaron además que el diputado del PP “dé explicaciones públicas” mientras se esclarece la investigación de la Generalitat.

Cano es el cuarto político de la provincia envuelto en el escándalo de las vacunas tras dos alcaldes del PSPV-PSOE (El Verger y Els Poblets) cesados de militancia por su partido y el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano (PP). En este último caso Cs procederá del mismo modo, ya que allí también gobiernan en coalición con el PP. Si Galiano ha justificado que es enfermero (en excedencia), Cano hizo lo propio como médico (también en excedencia).

Por el momento Cs no se plantea una ruptura del pacto con el PP por este caso, pero espera que el presidente e la institución, Carlos Mazón, cese al responsable del área de Deportes y que pase a ser “diputado raso” (con la reducción de ingresos que apareja, de 68.448,15 euros brutos anuales a 51.336 euros). El PP alicantino, por el momento, no se ha pronunciado.

Gutiérrez sostustuvo en su comparecencia que “estamos dando ejemplaridad política solicitando la retirada de competencias desde el equipo de Gobierno y, como partido, defendiendo que se cumplan los protocolos”.

"Doble vara"

Ha pedido la misma actitud ejemplar a otras formaciones, como PSOE, al que acusa de “utilizar doble vara suspendiendo de militancia de alcaldes vacunados; que no se quede en eso solo, sino que se aplique también la retirada de competencias”.

En este sentido remarcó que “los responsables de las Administraciones públicas tenemos que ser éticamente perfectos, esta pandemia no se merece menos porque nos está costando muchas vidas”, un mensaje que, ha insistido, extiende a todas las formaciones políticas.

Pro no se quedó ahí. Paralelamente exigió a la Conselleria de Sanidad, en manos de la socialista Ana Barceló, que termine de una vez con “la falta de protocolo en el tema de la vacunación lo que, de alguna manera, está provocando circunstancias en las que no queda claro qué hacer con las vacunas no usadas”.

Asimismo defendió el establecimiento de unas indicaciones de ámbito nacional que establezcan claramente las condiciones del suministro y especifiquen el uso que se le puede dar a estos viales sobrantes en los procesos que se están produciendo.