El PP vence en votos al PSOE en Castellón pero ambos empatan a dos diputados: Vox logra uno y Compromís se queda en cero

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular gana en votos en la circunscripción de Castellón pero empata a dos diputados con el PSPV-PSOE. Vox mantiene su único escaño por la provincia y se sitúa como la tercera fuerza política al conseguir un 20,34% de los apoyos. Compromís-Front Valencià queda como cuarta fuerza con el 11,58% de los votos y continúa sin representación parlamentaria por Castellón. Tanto el PP como el PSPV pierden porcentaje de voto respecto a 2023, mientras que Vox registra un incremento de 4,46 puntos.

El PP y PSPV han empatado a dos escaños este domingo en las elecciones generales al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Castellón pese a la victoria en votos de los populares.

Con la práctica totalidad del escrutinio completado, el PP concentraba el 33,47% de los votos frente al 29,58% del PSPV-PSOE. Vox mantiene el escaño de los pasados comicios, aunque sube en apoyos; y Compromís-Front Valencià sigue sin representación.

El resultado es el mismo que en 2023 en la provincia, donde había en juego cinco escaños. Así, Vox se sitúa como la tercera fuerza, con un escaño y el 20,34% de los apoyos, según los datos del Ministerio de Interior.

No obstante, la formación de Santiago Abascal es la que más sube en relación con los comicios de 2023, al conseguir 4,46 puntos porcentuales más en Castellón.

El PP, pese a ser la primera fuerza política, pierde 1,43 puntos porcentuales en relación con 2023 (pasa del 35,17% al 33,74%) y el PSPV también baja en apoyos, con 3,06 puntos porcentuales menos (pasa del 32,64% al 29,58%).

Compromís-Front Valencià es la cuarta fuerza más votada en la provincia, con el 11,58% de los apoyos.