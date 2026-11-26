El PPCV y el PSPV, en actos de campaña de las elecciones generales. Jorge Gil / EP

Así cerrarán los partidos la campaña: el PP en Alzira, el PSOE en Gandia y Vox y Compromís en Valencia

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Vox organiza su gran acto nacional de cierre de campaña en la Plaza de Toros de Valencia con Santiago Abascal y dirigentes de diversas autonomías. El PP opta por una comida en Alzira con sus líderes autonómicos y reforzará la presencia de sus candidatos en plazas clave de Valencia y Alicante. El PSPV-PSOE cerrará la campaña electoral en Gandia con la intervención de la ministra Diana Morant, Arcadi España y Pilar Bernabé. Compromís-Front Valencià celebrará sus actos finales en Valencia y Alicante con eventos de tardeo, cena y música.

Los partidos valencianos encaran el final de la campaña electoral de las elecciones del 29 de noviembre con actos de cierre en diversos municipios este viernes. Los principales tendrán lugar en Valencia, si bien los cabezas de lista de las circunscripciones de Alicante y Castellón los celebrarán en sus respectivas provincias.

Si hay un gran cierre es el de Vox. El partido ha elegido la Plaza de Toros de Valencia para su mitin nacional de final de campaña. Como informó este miércoles EL ESPAÑOL, la organización ha citado en la ciudad a cabezas de lista de numerosas provincias de España y a cargos de los gobiernos en los que está: Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Aragón. Todos acompañarán a Santiago Abascal.

Así, se movilizará a dirigentes nacionales y autonómicos al ser el acto con el que se concluirá la campaña. También está previsto fletar autobuses desde varias ciudades, algo que se ha trasladado a las direcciones provinciales. Provendrán sobre todo -aunque no únicamente- de la Comunitat Valenciana. Tanto Castellón como Alicante ya están preparando los suyos.

En cuanto a las intervenciones, están previstas las de Abascal; el presidente del partido en la provincia, Vicente Barrera -quien suena como candidato a la alcaldía de Valencia- e Ignacio Gil Lázaro, cabeza de lista al Congreso por esta circunscripción.

La plaza tiene un aforo de unas 12.000 personas y Vox competirá por un llenazo similar al del PP el pasado sábado en el que fue el mitin más multitudinario de la campaña de Alberto Núñez Feijóo.

El PP: Valencia y Alicante

Los populares, por su parte, cerrarán campaña en Alzira con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el líder provincial, Vicente Mompó, y las cabezas de lista al Congreso y al Senado, María José Catalá y Susana Camarero respectivamente.

El PP ha optado por una comida en la Sala Rex con cargos del partido, un clásico en sus finales de campaña. Antes, por la mañana, tendrán un acto en Mislata con Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta en el Congreso y número dos por Madrid. Ya por la tarde, Pérez Llorca se desplazará a Orihuela y Elche (Alicante).

Con ello, los populares reforzarán en ambas provincias en las que se juegan escaño según las encuestas. En Valencia se encuentra muy reñido el sexto diputado y podrían perderlo. En Alicante también está en el aire, aunque cuentan con algo más de margen para retenerlo.

La presencia de Feijóo en ambos lugares durante la campaña da cuenta de la importancia de los votos de la Comunitat y de lo igualada que está la partida con el PSOE.

En cuanto a la izquierda, el PSPV cerrará campaña en Gandia con su líder y ministra Diana Morant; el ministro Arcadi España y la exdelegada del Gobierno y cabeza de lista por Valencia Pilar Bernabé.

Gandia es uno de los municipios más grandes de la provincia que retienen los socialistas con José Manuel Prieto como alcalde. Y es el Ayuntamiento en el que Morant estuvo como primera edil entre 2015 y 2021 antes de saltar al Gobierno central.

Compromís, de tardeo

Por último, Compromís-Front Valencià ha optado por la ciudad de Valencia para su acto final con un formato de tardeo y posterior cena en la Plaza del Pilar, donde se encuentra su sede. Es previsible que acudan sus candidatos al Congreso, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez.

El cartel del evento anuncia una cena de sobaquillo, música y una barra con cerveza y refrescos. También lo replicarán en Alicante, donde irán al Pub Caníbal con "fiesta, picaeta y música". Estarán los candidatos María Teresa Pérez y Natxo Bellido.

Compromís apuesta así por las dos grandes ciudades después de una campaña plenamente enfocada a la Comunitat Valenciana. De hecho, su mitin central sólo reunió a sus referentes autonómicos. Las caras más conocidas a nivel nacional, como Ada Colau o Gabriel Rufián, han celebrado actos en Benetússer y Vila-real por separado.

La Comunitat es una de las excepciones más destacadas de España, pues en ella la izquierda alternativa al PSOE se ha logrado unir en el mismo paraguas electoral.