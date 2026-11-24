Un juez impone un año de prisión a un abogado por calumniar a la jueza víctima del bulo Bar España

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LO ESENCIAL Las claves Un juzgado de Castellón condena a un año de prisión al abogado Javier Fernández Torres por un delito de calumnias con publicidad a la magistrada Sofía Díaz. El letrado denunció falsamente a la jueza por detención ilegal ante diversas instituciones tras una orden de búsqueda emitida contra él por su actitud obstruccionista en la causa del bulo Bar España. La sentencia establece una indemnización de 6.500 euros a favor de la afectada y la inhabilitación del condenado para ejercer la abogacía durante un año. El fallo del juzgado no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón.

La Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana ha condenado a un año de prisión a Javier Fernández Torres, un abogado que calumnió a la jueza víctima del bulo Bar España.

Se trata de uno de los seis acusados que se sentaron en el banquillo entre octubre y noviembre por el juicio del bulo. Esta condena, sin embargo, se refiere a otra causa diferente por un delito de calumnias a autoridad con publicidad cometido contra la magistrada.

Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, fue la primera víctima funcionaria pública de la propagación de una falsa acusación de pertenencia a una red de pederastia y de haber violado, asesinado y torturado a menores en el bar de la localidad de Benicarló (Castellón).

Fue la jueza que estaba de guardia en 1997 cuando el propagador inicial del bulo, Reinaldo Colás, interpuso una denuncia por presuntos abusos sexuales hacia sus hijas menores por la pareja de su exmujer. Todo se trataba de una falsedad en venganza hacia aquel hombre y la magistrada, tras indagar en los hechos denunciados, lo archivó al no haber indicios sólidos.

Tras el sobreseimiento llegaron las primeras acusaciones contra ella, que se han extendido en el tiempo. La magistrada interpuso varias denuncias a lo largo de los años.

En la sentencia de una de las ramificaciones de este asunto, se declara probado que el condenado, abogado de profesión, remitió en marzo de 2021 por correo electrónico a numerosas instituciones sin competencia alguna para tramitarla una denuncia contra la instructora por un delito de detención ilegal, con conocimiento de su falsedad y con la finalidad de atentar contra la honra de aquélla.

"Actitud obstruccionista"

El acusado presentó esa denuncia meses después de que la jueza, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, hubiera ordenado en un auto su búsqueda, detención y personación porque había intentado citarlo para recibirle declaración como investigado por el bulo en numerosas ocasiones desde marzo de 2019.

El juez de la Plaza 3 de lo Penal del Tribunal de Instancia explica en la sentencia que el auto de detención cumplía con los requisitos legales y no había causa alguna por la que debieran quedar suspendidos sus efectos.

"Se intentó practicar esa declaración en numerosas ocasiones sin éxito a causa de la actitud obstruccionista del ahora acusado", precisa la resolución, para quien el abogado, con su denuncia, buscaba "posicionarse en una situación de absoluta víctima del sistema judicial, realizando una imputación directa de hechos falsos, al haber modificado deliberadamente, con reticencias e inexactitudes, la realidad de los que acaecieron".

Así, omitía el motivo por el que se había emitido la orden de detención -los numerosos intentos de tomarle declaración- y aseguraba que se había puesto a disposición del juzgado mediante un escrito el 4 de diciembre de 2020 para declarar desde un juzgado de guardia de Madrid o de Oviedo entre los días 7 y 10 del mismo mes.

El juzgador tilda de "sorprendente" la "pretendida declaración a la carta del acusado, que atiende tan solo a su propia disponibilidad", y recuerda asimismo que la denuncia omitía "la relevancia de las fechas", pues el 4 de diciembre era viernes y la detención se llevó a cabo el lunes 7, por lo que era imposible que el Juzgado de Instrucción 5 de Castellón "diera curso a la solicitud del escrito".

6.500 euros de indemnización

La sentencia recoge que los funcionarios públicos, especialmente los jueces y magistrados, "están necesariamente sometidos a la crítica de sus resoluciones por los particulares y administrados", pero matiza que ese derecho a criticar ni el derecho de defensa "pueden justificar la imputación de delitos a sabiendas de su falsedad".

Según el juez, el envío de la denuncia a una pluralidad de instituciones que no tienen competencia para conocer del delito de detención ilegal tenía dos objetivos distintos: "lesionar el derecho al honor de la perjudicada", por un lado, y "coaccionarla para procurarse la impunidad en las diligencias en curso (DP 483/2016)", en las que se investigaba el bulo del Bar España, cuyo juicio se celebró hace unas semanas y está pendiente de sentencia.

La resolución, que condena al abogado a indemnizar con 6.500 euros a la magistrada en concepto de daños y perjuicios y le inhabilita para ejercer la abogacía durante el tiempo de la condena, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón en el plazo de diez días.