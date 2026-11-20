Ranking de la audiencia media mensual en la Comunitat Valenciana. EE

La cabecera registra 94.000 usuarios únicos mensuales de media más que 'El Mundo', 114.000 más que 'El País', o 300.000 más que 'ABC' y 'OKdiario'. Supera a las autonómicas: 318.000 usuarios más que 'Las Provincias', 391.000 más que 'Levante-EMV' y 782.000 más que 'Información'. Supera a otros nativos digitales como 'El Confidencial' o 'eldiario.es', a los que aventaja en más de 376.000 y 610.000 usuarios únicos.

EL ESPAÑOL, líder de audiencia en la Comunitat Valenciana con una media de 1,7 M de usuarios mensuales hasta octubre

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL lidera la audiencia digital en la Comunitat Valenciana entre enero y octubre de 2026 con una media de 1,73 millones de usuarios únicos mensuales. La cabecera supera en lectores a competidores nacionales como El Mundo y El País, y distancia ampliamente a los diarios regionales Las Provincias, Levante-EMV e Información. El periódico consolida su presencia territorial con redacciones en Valencia y Alicante compuestas por 11 periodistas en plantilla y la organización de eventos como el V Foro Económico. A nivel nacional, EL ESPAÑOL se mantiene en lo más alto de la prensa digital española registrando 16,57 millones de usuarios únicos en octubre según GfK DAM.

EL ESPAÑOL revalida su liderazgo de audiencia en la Comunitat Valenciana durante los diez primeros meses de 2026, según los datos de GfK DAM correspondientes al periodo comprendido entre enero y octubre.

La cabecera de Pedro J. Ramírez, que cuenta con las delegaciones De Valencia y De Alicante, registra una media mensual entre enero y octubre de 2026 de 1.733.666 usuarios únicos mensuales. La cifra la sitúa por delante de todos sus competidores nacionales y de las cabeceras locales en la autonomía.

El diario encadenó seis meses consecutivos en primera posición, de abril a septiembre, y fue segundo en enero y octubre.

Precisamente enero fue el mes con mayor audiencia del periodo, cuando rozó los dos millones de usuarios únicos, con 1.950.925.

EL ESPAÑOL supera a El Mundo, que alcanza los 1.638.759 usuarios únicos mensuales de media, y a El País, que registra 1.619.050.

La ventaja de la cabecera se aproxima así a los 95.000 usuarios sobre el primero y supera los 114.000 sobre el segundo.

Por detrás se sitúan ABC, con 1.433.340 usuarios, y OKdiario, con 1.423.122.

La distancia es todavía mayor respecto a las principales cabeceras autonómicas: Las Provincias obtiene una media de 1.415.704 usuarios únicos mensuales, situado en sexta posición en el ranking; y Levante-EMV, de 1.342.925.

EL ESPAÑOL aventaja así en más de 317.000 usuarios a Las Provincias y en más de 390.000 a Levante-EMV.

Todavía mayor es la distancia existente con Información, la cabecera tradicional de la provincia de Alicante, que tiene casi 782.000 usuarios únicos menos que EL ESPAÑOL.

Media mensual de usuarios únicos en 2026 El Español 1.733.666 El Mundo 1.638.759 El País 1.619.050 Diario ABC 1.433.340 OKdiario 1.423.122 Las Provincias 1.415.704 El Confidencial 1.357.445 Levante-EMV 1.342.925 La Razón 1.303.310 La Vanguardia 1.160.007 elDiario.es 1.123.189 Información 951.862 El Debate 904.667 El Periódico Mediterráneo 572.723 Valencia Plaza 564.325 The Objective 433.026 Todo Alicante 336.556 Vozpópuli 330.512 Alicante Plaza 282.752 ElPlural.com 218.869 ESdiario 121.498 *Solo datos disponibles desde marzo El Periódico de Aquí 120.113 Castellón Plaza 106.734 Economía Digital 96.958 Fuente: Gkf DAM

EL ESPAÑOL se distancia de otros nativos digitales como El Confidencial, séptimo en el ranking, o elDiario.es, undécimo. El primero registra una media de 1.357.445 usuarios únicos mensuales y el segundo, de 1.123.189, lo que sitúa la ventaja de la cabecera en más de 376.000 y 610.000 usuarios, respectivamente.

También supera a La Razón, novena en la clasificación, con 1.303.310 usuarios únicos mensuales, a más de 430.000 de distancia; y a La Vanguardia, que alcanza los 1.160.007.

Más atrás aparecen El Debate, con 904.667 usuarios, y Valencia Plaza, con 564.325.

El periódico de Pedro J. Ramírez en la Comunitat Valenciana, que se implantó en 2020 con Dani Valero al frente de la delegación autonómica, sigue como líder este 2026.

Su apuesta territorial incluyó primero la creación de la edición provincial De Alicante, comandada por Héctor Fernández, y después la de De Valencia.

En la actualidad cuenta con dos redacciones en ambas provincias que suman un total de once periodistas en plantilla, además de colaboradores.

A su vez, EL ESPAÑOL ejerce en los dos territorios un espacio para la reflexión y el debate con la celebración de foros económicos en ambas provincias, con la participación de los principales protagonistas políticos, económicos y sociales de la Comunitat Valenciana.

El V Foro Económico de la Comunitat Valenciana, junto a Invertia y Disruptores, se celebrará los próximos días 2 y 3 de diciembre en las instalaciones de Innsomnia, en La Marina de Valencia.

Contará con la presencia del director y presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, y la vicepresidenta ejecutiva de la cabecera, Cruz Sánchez de Lara.

En el mismo desfilarán en el mismo más de 40 ponentes durante más de 10 horas de intervenciones, conversaciones y mesas redondas que se emitirán en directo desde la portada de EL ESPAÑOL.

Líder nacional

EL ESPAÑOL sigue al frente de la clasificación de la prensa en España. Aunque octubre es un liderazgo 'ex aequo' con El País.

A ambos medios les separan 2.865 usuarios entre un total de algo más de 16,5 millones de usuarios para cada uno de ellos.

En concreto, EL ESPAÑOL reunió durante el mes de octubre a 16,577 millones de usuarios únicos, según datos de GfK DAM frente a los 16,580 millones del diario del grupo Prisa.

Un liderazgo que supone ocupar la primera posición durante 38 meses consecutivos de los últimos 45.

El podio de la prensa lo cierra El Mundo al que este diario aventaja en 592.000 usuarios únicos.

GfK refleja también que el Top 5 de diarios más leídos lo completan ABC con 15,725 millones de visitantes y OkDiario con 15,533 millones.

Octubre fue un mes de alta intensidad informativa, que estuvo marcada por el accidente de Urda (Toledo); la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre y la cuenta atrás para las midterms en Estados Unidos.