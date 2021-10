El Gobierno valenciano pide la extinción de la ONG de Ábalos por no publicar sus cuentas desde 2016

El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha solicitado la extinción de Fiadelso, la ONG auspiciada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Así consta en una resolución de la Conselleria de Justicia -dirigida por la también socialista Gabriela Bravo- a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El documento, sellado el 7 de julio, alega que la fundación "no se encuentra al corriente en el cumplimiento de su obligación legal". Tiene pendiente "presentar los planes de actuación desde 2012 y las cuentas económicas desde 2016, así como la subsanación de las de 2011 a 2015".

La Administración valenciana agrega en su escrito que notificó este escenario a los patronos de la fundación hace diez meses, el 27 de noviembre de 2020. Les concedió entonces "un plazo de 15 días para que aportase la documentación". El 17 de diciembre, 20 días después, el presidente de la misma respondió que pretendía "proceder a la extinción" al carecer ya de actividad. También que remitiría la documentación solicitada con "la mayor brevedad posible".

Pero no fue así, de modo que fue la Generalitat Valenciana la que pidió en julio a Fiadelso que adoptara "el acuerdo de extinción" y que proporcionara "la documentación indicada en el artículo 39.1 del Decreto 68/2011". Solicitó esta drástica medida al no tener "constancia del funcionamiento de la fundación ni tampoco del cumplimiento de sus fines fundacionales en los ejercicios citados", todo ello "incumpliéndose lo previsto en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 50/2002".

Le dio un nuevo plazo, esta vez de un mes, para aportar toda la información económica requerida. Y lo hizo con la advertencia de que el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat procedería a "solicitar a la autoridad judicial la declaración de extinción de la fundación" en caso de no proporcionarla. Pero el pasado 8 de septiembre la situación seguía igual, tal y como respondió por escrito la propia Conselleria de Justicia a la portavoz del PP, María José Catalá. La dirigente se interesó por esta cuestión en las Cortes Valencianas.

5 millones públicos

La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social se autodescribe como una ONG "independiente del poder político y económico". Fue impulsada por José Luis Ábalos en 1992, tras ser director general de Cooperación durante dos años con el Ejecutivo autonómico del socialista valenciano Joan Lerma. Este último gobernó hasta la llegada de Eduardo Zaplana en 1995.

Ábalos se apartó en 1998 de la primera línea de Fiadelso, pero mantiene una estrecha relación con el patronato, pues comparte al 50% la propiedad del bajo de la fundación con Gustavo Casal, el presidente de la misma. El suegro del político, Mario Perles, es el secretario. La mujer del exministro, Carolina Perles, fue patrona de la ONG hasta el año 2019. Y entre los vocales de la fundación se encuentra el concejal socialista de Policía del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano.

En su página web constan las cuentas anuales de doce ejercicios, desde 2004 a 2015. En dicho periodo obtuvo alrededor de cinco millones de euros en subvenciones públicas para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en Lationamérica. Se centraron en el desarrollo de infraestructuras, tanto educativas como de agua. Colaboraban con municipios que asumían después dichas infraestructuras, según explicaron a este periódico fuentes de la fundación.

En Fiadelso aseguran que entre 2016 y 2020 la ONG ha carecido de actividad, si bien reconocen que todavía han tenido "algunos ingresos públicos" en estos cinco ejercicios. "Pero solo resquicios", aseguran. Defienden además que la ONG "fue "asfixiada económicamente" desde 2008 por el conseller del PP Rafael Blasco, quien "la apartó de todos los proyectos". También lo habría hecho "el Ayuntamiento de Valencia".

"Pagaron con Fiadelso denuncias del PSPV-PSOE por el caso Cooperación", aseguran. Según afirman, el 90% de sus ingresos procedían de la Generalitat Valenciana que gobernaba el PP. El porcentaje restante llegaba en buena medida de las juntas de Andalucía y Castilla-La Mancha, que sí controlaban los socialistas.

"Chiringuito"

Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas lamentaron este miércoles "la situación insólita de esta ONG". "Los patronos de Fiadelso llevan cuatro años ignorando los requerimientos para subsanar deficiencias y sin presentar las cuentas desde 2016", denunciaron.

"Vamos a averiguar qué está escondiendo este chiringuito de Ábalos", manifestaron, y avanzaron que exigirán los papeles de esta ONG "por todas las vías posibles". "Queremos saber si Fiadelso ha recibido subvenciones públicas o aportaciones privadas durante estos últimos años, cuánto dinero y de parte de quién", expusieron.

"Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no han presentan las cuentas en los últimos cuatro años? Si no tenía actividad esta ONG ¿por qué sí se han registrado movimientos de cambios de patronos?", se preguntaron. "Algo no cuadra y queremos todos los papeles", concluyeron.

Sigue los temas que te interesan