'Di no a la violación': el trap feminista inunda las aulas de Málaga

"Quiero tener la libertad de salir de casa sola y no estar preocupada por si alguien me viola. A ver si tenemos algo de empatía, si os pasará lo mismo no lo tolerarías". Así de tajantes se muestran los alumnos del IES Los Manantiales de Torremolinos ante la violencia machista.

Los estudiantes han publicado dos videoclips de trap, fruto de un proyecto del departamento de Filosofía y la Universidad de Málaga, donde animan a las mujeres a ser libres y a tener agallas para dejar a sus novios maltratadores.

La iniciativa pionera en institutos de educación secundaria en Andalucía "opta por el género del trap y el lenguaje feminista y coeducativo, además de formar y concienciar a una ciudadanía comprometida por la igualdad", ha señalado la profesora Laura Triviño, coordinadora del proyecto Alfabetización Ético-Social, Artivismo y Ciudadanismo de la UMA, en el seminario virtual Del VideoTrap al CoeducaTrap.

El ambicioso proyecto tenía como objetivo deconstruir videoclips de trap mainstream como La Jeepeta de Nio García, Anuel AA y Myke Towers y BZRP de Nathy Peluso. "En principio se trató de una propuesta para analizar críticamente obras musicales actuales desde la perspectiva de género. ¿Por qué no intentar crear música? Decidimos meternos en este lío", ha contado Álvaro Trella, profesor de Filosofía en el centro.

Durante dos trimestres, ocho grupos de la asignatura Valores Éticos analizaron canciones de trap mientras leían textos como La parábola del Trueque de Juan José Arreola. Al debatir sobre La Jeepeta se habló sobre la indumentaria y la cosificación de la mujer. "¿Por qué ellas parecen que van a la playa y ellos al polo norte?", se preguntó un alumno de 1º de la ESO.

Finalmente, los estudiantes se pusieron manos a la obra con las canciones. El compositor Gonzalo Chaparro les cedió una base de forma gratuita. Después compusieron las letras pensando en palabras relacionadas con la violencia machista como miedo, terror, denuncia o sexismo. El aula se convirtió entonces en un improvisado estudio de grabación.

El resultado se ha materializado en dos himnos muy cañeros: Agallas y No al sexismo solo humanismo. En las dos aluden de forma explícita al maltrato físico y psicológico que tantas mujeres sufren a manos de su pareja; y a la necesidad de empoderarse frente a situaciones violentas. "Di no al maltrato y a la violación", cantan en uno de los estribillos.

Bautista Fabrini, alumno del IES Los Manantiales, reconoce que ya tenía una perspectiva crítica antes del proyecto. "Actualmente está muy deformado ese índice de machismo en la gran mayoría de temas de trap y reguetón. En muchos videoclips la mujer se convierte en un objeto, un adorno. Es lo comercial, lo que atrae a visitas y dinero", se lamenta.

Para Trella, "a la hora de consumir música se hace una absorción pasiva; no la pensamos, simplemente la consumimos". "El objetivo es pasar de una escucha pasiva a una escucha activa y crítica. ¿Realmente pensamos lo que dicen estas canciones?", se pregunta. El proyecto se ha desarrollado también con la ayuda de Ricardo García, otro de los docentes del instituto.

La joven Yasmín El Ferdi ahora escucha las canciones de otra manera. "Antes no me daba cuenta. Escuchaba la música por diversión. En los videoclips que analizamos en la clase de Valores tenían mensajes machistas y sexistas que no me gustaban. Me ha gustado mucho decir que las mujeres valemos y que no somos objetos de todos los hombres", cuenta entusiasmada. Que no deje de sonar la melodía del IES Los Manantiales.

Sigue los temas que te interesan