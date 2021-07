"Preferí vacunarme a ver la segunda parte de España": Andalucía vacuna a menores de 30 años

Shaqiri acababa de poner el empate en el marcador en San Petersburgo. El partido estaba siendo intenso y la épica de los de Luis Enrique tenía a España pendiente de la televisión. Hasta los que tenían cita para vacunarse se olvidaron de ello en Torremolinos (Málaga). Sin embargo, jóvenes de menos de 30 años vieron la oportunidad de saltarse la espera y vacunarse antes de tiempo.

El Palacio de Congresos de Torremolinos es uno de los vacunódromos que la Junta de Andalucía tiene dispuestos para que la inoculación de los sueros contra la Covid-19 sea lo más fluida y segura posible: "Estaba faltando mucha gente y creían que era por el partido de la selección", afirma Juan Luis, de 29 años, uno de los agraciados con la primera dosis antes de tiempo. Su grupo de amigos, de entre 25 y 29, pudo vacunarse ayer.

La tarde estuvo movida. Según afirman fuentes sanitarias, los grupos de WhatsApp de enfermeros de la localidad malagueña lanzaban mensajes de la presunta vacunación sin cita. Juan Luis y su pareja acudieron a la llamada. "Yo he ido en la segunda parte del partido, me han vacunado y me han dado la segunda cita para dentro de tres semanas", afirma.

El Palacio de Congresos de Torremolinos, preparado para la campaña de vacunación.

"Las enfermeras fueron muy simpáticas y se quedaron durante más de una hora para seguir vacunando a todo el mundo", así lo relata Juan Luis. La cifra aproximada de vacunados sin cita fue de unas 70 personas y, según confirman sanitarios en el servicio, se agotaron todas las dosis.

"A todos los que hemos ido y somos de Torremolinos, nos han citado para la siguiente dosis", sin embargo, no todos los que acudieron pertenecían a esa área sanitaria. "Había gente de otras localidades y a ellos se les ha pedido que contacten con su centro de salud", en ese caso, queda en manos del Servicio Andaluz de Salud otorgar la nueva cita.

Desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirman que se han "abierto diligencias informativas" y se están "haciendo las averiguaciones pertinentes para determinar si se han vacunado a personas fuera de los grupos de vacunación". Dentro de esas investigaciones, "se están revisando los listados de vacunados y las edades de los mismos".

"Es normal que prefieran vacunar sin cita que tirar las vacunas", afirma otro joven, menor de 30 años, que acudió este viernes por la tarde a la llamada vía WhatsApp. En ningún momento pensaron que se tratara de un fraude. Tenía sentido: "Hay gente que prefería seguir el partido que vacunarse".

Así, Andalucía es una de las comunidades que más rápido está vacunando. En estas semanas estaba previsto terminar de consolidar al grupo de entre 33 y 36 años y asegurar las segundas dosis de Pfizer a los ya vacunados. De hecho, la Junta de Andalucía ha anunciado que se verá obligada a bajar el ritmo de vacunación ante la menor distribución de vacunas.

Responsabilidad

"Un partido no es motivo para no vacunarse", así lo entienden profesionales sanitarios contactados por EL ESPAÑOL. "Hay que ser responsables. Dejar pasar una dosis por ese motivo es una insensatez".

En ese sentido, un médico de urgencias del Servicio Andaluz de Salud denunciaba en Twitter la irresponsabilidad de algunos andaluces en relación a la Covid-19 y el partido entre España y Suiza de este viernes. "¿Con qué cara vienes a urgencias a las 11:40 pidiendo un test de antígenos?".

Este médico señala cómo vivió varios casos de personas que habían "estado viendo el fútbol con sus colegas" y acudían con dudas por los síntomas compatibles con el diagnóstico de Covid-19.

Con que cara vienes a urgencias a las 11.40 de la noche pidiendo un test de antígenos después de haber estado viendo el fútbol con tus colegas porque tienes dudas de que tienes COVID.



El número de reclamaciones que me han caído en este turno ha podido ser superior a 6. — Pureza ۞ (@MiguelPureza) July 2, 2021

Incidencia en jóvenes

Por otro lado, ante la proactividad de algunos jóvenes por vacunarse cuanto antes, la incidencia en la franja de edad 15-29 en Andalucía está en 417, mientras que la media está en 173,4. En el tramo de edad de 45 a 64, en el que la mayoría están vacunados, la incidencia es de 95 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de los más mayores, entre 65 y 85, la incidencia es más de diez veces menor: 36 casos por 100.000 habitantes en Andalucía.

En este sentido, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, pidió este viernes en Málaga "no demonizar a ningún grupo de edad". De hecho, en su intervención ante los medios, afirmó que es muy importante "vacunar al máximo de personas en el mínimo de tiempo" para hacer frente a la cepa delta.

Así, Andalucía ve como su tasa de incidencia es alta, pero está muy lejos de llegar a los más de 1.000 casos, como ocurre en Cataluña y Cantabria, donde por primera vez en muchos meses ha aumentado el número de personas ingresadas en UCI.