Hierro, el 'outsider' de las primarias del PSOE-A: "Los indultos deberían estar en manos del Congreso"

Luis Ángel Hierro (Aguilar de la Frontera, Córdoba, 1963) es el tercer candidato en disputa en las primarias del PSOE andaluz. Está dando la batalla "frente a los candidatos de dos aparatos", como afirma este profesor universitario de Sevilla. Se enfrenta "al candidato que ha puesto Ferraz", Juan Espadas, y a la actual secretaria general, Susana Díaz.

Tiene una obsesión: despertar al socialismo andalucista. Para lograrlo hace muchos kilómetros, una media de 700 al día, desde que comenzó la precampaña. Dicen en su equipo que duerme poco, pero también parece que le ha quitado el sueño a algún compañero de partido: "El aparato regional y el nacional eran escépticos con nosotros", afirma Hierro. La realidad es que pasó el corte de los avales.

"Nos han sobrado avales", dice. "Siguen pensando que el partido sólo se puede mover a fuerza de agrupaciones, comités, ejecutivas... Esta campaña va, sobre todo, de voluntarios y ganas de trabajar". Su equipo lo forman más de 70 personas: "Ni un cargo público", dice orgulloso.

La campaña está siendo tensa. A cuenta del debate del próximo 8 de junio, afirma: "En política la mentira tiene las patas muy cortas, quien ha solicitado y conseguido que se incluyan preguntas de la militancia en el debate es esta candidatura". Critica así, sin citarla, a Susana Díaz, que se ha "colocado la medalla".

¿Cuál es la relación entre los tres candidatos?

Yo sólo he hablado con Susana Díaz para decirle que me presentaba. Con Espadas no he hablado. No hemos tenido ninguna comunicación entre nosotros. Las últimas reuniones en las que se ha preparado el debate del día 8 han sido de equipo. También me consta que Juan y Susana no han hablado.

Su propuesta es, según sus palabras, plenamente andalucista, ¿lo es la de los otros candidatos?

No, ellos no piensan en Andalucía. De hecho, a veces parece que les cuesta decir la palabra Andalucía. Nosotros necesitamos cubrir el hueco del andalucismo de izquierda, de gente que quiere apoyar a un proyecto con esta ideología.

¿No sería Teresa Rodríguez su competencia?

A la izquierda del PSOE hay formaciones políticas que tienden a la autodestrucción. A veces (bromea) me recuerdan a La vida de Brian y los disidentes del Frente Popular de Judea.

Si hay segunda vuelta y no concurre usted, ¿quién se llevará sus votos?

Abriremos una consulta con todas las opciones, serán los militantes quienes decidan a quién apoyamos. Hay una cosa que está clara: si nosotros apoyamos a uno u otro será para estar dentro del proyecto. Nuestros votos implicarán que se acepte el programa económico y que sean miembros de nuestra candidatura quienes trabajen para su cumplimiento.

¿Los otros candidatos no tienen programa propio?

No lo sé, si es por lo que se les ha escuchado, no. Nosotros estamos hablando de política, de las cosas que interesan a los militantes y a los andaluces. Los otros candidatos están pensando en otras luchas. He hablado con miembros de los equipos de Juan y Susana y en algún caso me han transmitido alivio por que estemos en campaña. Si no estuviéramos nosotros para hablar de política, estas primarias serían un enfrentamiento personal.

¿Esperaba conseguir los avales frente a Díaz y Espadas?

Si no lo hubiera tenido claro, no me habría presentado. Yo me lancé en otra ocasión, pero lo hice más como activista: esta vez era en serio. He dado el paso porque se han creado muchas ilusiones y hay ganas de poner en marcha un proyecto programático en el que estábamos trabajando. Andalucía Socialista-Bases en marcha se estaba enfocando al 14º Congreso Autonómico. Pero todo se precipitó con estas primarias.

Una de sus reivindicaciones es mejorar el sistema de primarias, ¿es inválido?

En algunos sitios los candidatos han cogido avales para que no los consiguiéramos nosotros, en otros los han usado para demostrar que hay personas que han cambiado de bando y en otros para demostrar la cantidad. Se han recogido tantos avales que no pueden hacer públicos los números porque sería una ilegalidad manifiesta en relación con las normas del partido, que exigen entre un 2% y un 4%. Hay que cambiar la forma de la recogida de avales: vía telemática y que cuando un candidato rebase el porcentaje marcado, quede proclamado.

¿Cómo es la relación con el partido a nivel federal?

Yo contribuí en lo que pude a la victoria de Pedro Sánchez, pero después me volví a mi Facultad a seguir dando clases. Fui el responsable de la ponencia económica del 39 Congreso Federal. La visión económica es clave para un partido, yo defendí unas líneas. Tras aquel congreso el PSOE ganó las elecciones, pero mi sensación es que en el Gobierno perdimos por la disputa entre economistas de un lado y de otro dentro del partido.

¿Qué relación hay entre Ferraz y Andalucía y cómo debería ser?

Actualmente entre el PSOE federal y el andaluz sigue habiendo una disputa abierta desde octubre 2016, cuando Pedro Sánchez dimite. Eso hace que la imagen del partido se esté deteriorando. Sobre todo porque se está discutiendo sobre quién pone a uno o a otro en cada sitio (se refiere al movimiento de Ferraz para desbancar a Díaz por Espadas) y nosotros tenemos que discutir sobre ideología. El problema es que las cosas se llevan al enfrentamiento personal.

¿Al enfrentamiento personal?

Claro, porque si una persona piensa en si va a repetir o no en un cargo, al final se olvida de la ideología. En el PSOE andaluz ahora mismo están pensando en otras cosas y se olvidan de los ciudadanos, del empleo, y de los problemas reales.

¿Son los indultos a los líderes del procés de interés en estas elecciones primarias? ¿Cuál es su postura?

Ciertamente, ese no es mi negociado, no me presento a presidente del Gobierno. Estoy absolutamente en contra, los indultos son una anomalía, porque son una rémora histórica. De hecho, en España la figura del indulto está mal localizado, porque la decisión debería estar en manos del Congreso de los Diputados, no del Gobierno. En el caso concreto de los indultos a los líderes del procés, es algo que interesa y con lo que están jugando el nacionalismo catalán y el español. Se están entreteniendo en cosas que a los ciudadanos no les interesa.

A pesar de haber sido ponente económico, es crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es incómodo?

Yo soy crítico siempre, lo he sido con todos los gobiernos del PSOE: desde Felipe. Si no somos críticos, no percibimos otras realidades. Soy crítico para ser útil: siempre he dicho lo que he pensado y mi partido me lleva soportando desde 1976.

¿Tiene sentido presentar en un proceso interno medidas para un gobierno futuro en Andalucía?

Nosotros estamos planteando alternativas para Andalucía. Las primarias no van sobre si se queda Susana o ponen al que ha dicho Ferraz. Este proceso es para conseguir mayoría absoluta de izquierdas en el Parlamento andaluz y ser capaces de formar gobierno. Las propuestas internas llegarán, y las haremos, en el congreso.

¿Pero piensan en el Congreso del PSOE-A?

Por supuesto. Hay que saber diferenciar. Ahora nos estamos jugando la candidatura a las elecciones andaluzas, pero lo que es verdaderamente importante en este partido es la Secretaría General. Nosotros estaremos proponiendo y luchando por ganar, será ahí donde hagamos propuestas de calado para la organización del partido.