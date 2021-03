Corriente crítica con Susana Díaz en Málaga: "El PSOE-A se debería parecer más al de Sánchez"

El de la Carretera de Cádiz es el distrito de Málaga más poblado, uno de cada cinco malagueños tiene su residencia ahí. Además, casi el 40% de los votos emitidos en las últimas municipales en este distrito fueron a parar al PSOE. En las andaluzas no llego al 30%.

Ahora, Javier Salas, el secretario general de la agrupación de Carretera de Cádiz del PSOE-A, se lanza a abrir el debate de la sucesión en Andalucía: "El PSOE andaluz debería parecerse más al de Pedro Sánchez".

Salas defiende que a nivel federal los socialistas están desarrollando un proyecto distinto al que se mantiene en Andalucía: "Más abierto, nítidamente de izquierdas, implicado con los problemas sociales, más reivindicativo y luchador contra las políticas de derecha de la Junta". Añade Salas que es necesario que "esa imagen se traslade de forma efectiva a la gente".

Y el momento de ese cambio llegaría en el último trimestre de este año. Tras el congreso federal, Salas calcula que en "noviembre o diciembre tendremos el congreso" en Andalucía. "Es el momento de hacer el cambio. Hay antiguos votantes del PSOE que ahora no nos votan y jóvenes para los que nuestra opción no es atractiva", afirma.

"Hay contactos entre las personas que quieren una renovación en el PSOE andaluz", informa Salas. Actualmente hay "conversaciones en la región", pero todavía no han llegado a un acuerdo interno.

Han sonado muchos candidatos: la ministra Portavoz, María Jesús Montero, el diputado por Jaén Felipe Sicilia, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas... "Conforme se vaya acercando el tiempo del congreso, se aunarán criterios para elegir de todos los que suenan o de los que no suenan para elegir a la persona idónea para defender esta renovación".

Al respecto de Felipe Sicilia, la provincia de Jaén es una de las más relevantes en el ecosistema socialista andaluz: "Dentro de esta tesitura, Jaén es una provincia donde el PSOE es fuerte y tiene mucha importancia social y Jaén desempeñará un papel muy importante". Señala Salas que no tiene claro "si aportando el líder o no, pero tendrá un cometido importante".

En esta renovación, muchos socialistas que apoyaron a Susana podrían temer por su situación, pero Salas cree que no debería ser así: "Se abre un nuevo proceso de primarias en las que habrá seguro dos opciones: Susana, el continuismo, y la otra, que representará la renovación". Será en este nuevo proceso en el que los militantes tengan que posicionarse.

Renovación en Málaga

En este sentido, Salas confirma que "igual que es necesaria la renovación en Andalucía, en Málaga hay que renovar la estructura". En este sentido, los socialistas malagueños están dirigidos por José Luis Ruiz Espejo.

Desde la agrupación del PSOE en la Carretera de Cádiz creen que "realizan la misma política y la misma forma de transmitir la imagen del partido, por lo que la renovación para por la estructura orgánica".

Preguntado por otras figuras como las de Francisco Javier Conejo o Miguel Ángel Heredia, el secretario general de esta agrupación cree que "no se trata de quitar a todos los que han estado con Susana; habría que analizar en cada caso el papel que están desempeñando".

Por otro lado, el candidato a la capital sí contaría con el apoyo de Salas: "Dani Pérez es un candidato idóneo. Habría que estar con él y apoyarlo, puede ser el próximo alcalde de Málaga después de Paco de la Torre". Pero añade que "hay que tener en cuenta la idea de renovación".

En definitiva, para Salas el problema del PSOE andaluz se sitúa en diciembre de 2018: "Se tenía que haber abierto un proceso de reflexión tras perder la Junta. No hemos sabido reaccionar ante el gobierno de los tres partidos de derechas". Esta falta de crítica interna ha hecho, a juicio de Salas "que las encuestas vayan afianzando el modelo a nivel andaluz".

Más críticos

Este viernes adelanta La Opinión de Málaga que, una vez abierto el debate, el PSOE de Fuengirola también ha decidido situarse frente a Susana Díaz. El portavoz socialista en esta localidad, David Álvarez, ha criticado la gestión y pide un proyecto nuevo, en consonancia con las ideas de Javier Salas.

Según recoge la información publicada por el citado diario, Álvarez indicó que "el PP gobierna en la Diputación y en las mancomunidades de Málaga porque el PSOE no ha sido capaz de transmitir la ilusión suficiente".

El discurso de los críticos es claro y directo: no hay ilusión, el proyecto no ha sabido transmitirse a los andaluces y es necesario un cambio de rumbo. Eso sí, el debate está más abierto que nunca, porque además de los nombres que ya han sonado, desde distintas agrupaciones socialistas no se descartan movimientos en pos de liderar el nuevo proyecto del PSOE de Andalucía.