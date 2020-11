Cruzar la calle y saltarse el confinamiento: la Junta no considera núcleo a Mijas y Fuengirola

Ana vive en Mijas y baja a comprar el pan todos los días. Sólo tiene que cruzar una calle para llegar del Estanco Alonso a la Panadería Rayo. apenas unos metros que en estos días han supuesto muchas dudas. El estanco está en Mijas, pero la panadería está en Fuengirola. La calle la Unión recibe su nombre precisamente porque une los dos términos municipales.

Fran es padre de dos niños, trabaja como abogado y vive en Fuengirola, “aunque estoy a una acera de Mijas”. Están viviendo la situación de una forma bastante natural: “La situación no es tensa porque los ayuntamientos han actuado rápido tranquilizando a la población”. Confirma que desde el primer día los colegios de la zona enviaron justificantes para facilitar la movilidad de los padres. También afirma que “de forma inconsciente” ha salido a hacer deporte y ha cambiado de municipio. Es cierto que hay una gran cantidad de posibilidades para justificar el tránsito, “aunque nosotros salimos poco y con responsabilidad”, apunta Fran.

El caso más llamativo es el de calle La Unión. Esta vía divide de tal forma ambas ciudades que cada acera tiene una iluminación. Las tarjetas de visita o las bolsas de los comercios tienen direcciones idénticas pero en distinto municipio. También es habitual encontrar a vecinos de Fuengirola que para ir al centro de salud más cercano tienen que cruzar la frontera e ir al Las Lagunas de Mijas.

A principios de esta semana, con la entrada en vigor de las restricciones de movilidad aprobadas por la Junta de Andalucía, quedaba claro que no podía haber movilidad entre municipios. Así se pretendía minimizar los desplazamientos y controlar los posibles contagios por covid. Sin embargo, Fuengirola y Mijas son, en la práctica, un único casco urbano, pero no para el Gobierno andaluz, que ha desestimado la solicitud de los alcaldes. En cualquier caso, que el Ayuntamiento de Mijas (PSOE) y el de Fuengirola (PP) hayan estado de acuerdo hace que los vecinos esperen que no haya sanciones por el libre transitar.

Sin embargo, el alcalde de Mijas, Josele Aguilar, en un vídeo publicado en Facebook este jueves, ha querido tranquilizar a sus vecinos. Aunque la Junta no haya autorizado la consideración de núcleo urbano único, “la Policía Local va a intentar que las medidas sean de concienciación e información”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Fuengirola no ha profundizado en las medidas a tomar y ha recordado que en el BOJA aparecen las excepciones por las que los vecinos pueden desplazarse a la localidad colindante. Desde la Junta se insiste en que estos son términos municipales distintos y con las medidas justificativas que permiten salir de una localidad se consideran cubiertas las principales necesidades de desplazamiento.

“Cuando vamos a tomar algo los fines de semana vamos a los bares del centro de Fuengirola”, comenta Ana, que tiene su oficina bancaria en el pueblo de al lado. En esta primera semana confirma que no ha habido ningún problema: “La gente se mueve como habitualmente y no ha habido ningún control”.

Fran con su hijo en Fuengirola camino de su cole en Mijas

A raíz de las primeras declaraciones de Juanma Moreno, sí hubo vecinos que vivieron algunos momentos de tensión en los que no sabían muy bien qué iba a pasar: “Quién sabe si la Subdelegación puede mandar a la Policía Nacional o la Guardia Civil para que controlen la zona”, afirma Fran.

En cualquier caso, este jueves la normalidad ha seguido reinando en una de las calle comerciales de la Costa del Sol. No hay controles y los agentes de las policías de ambos municipios se han ceñido a informar y resolver dudas.