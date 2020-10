Cs exige el cese del tránsfuga Cassá en la Diputación de Málaga para cumplir con el fallo del TS

Tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el transfuguismo ratificando el artículo 73.3.3 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la situación política en Málaga ha sufrido una importante alteración.

Ciudadanos, que sostiene el gobierno de Francis Salado en la Diputación y de Francisco de la Torre en el Ayuntamiento, ha lanzado un órdago al PP: Juan Cassá, el edil de Ciudadanos que abandonó el partido el pasado mes de mayo, debe abandonar sus responsabilidades. De hecho, desde la formación de Arrimadas siguen exigiendo que el que fuera cabeza de lista por Málaga devuelva su acta para mantener y garantizar la estabilidad de los pactos

Fuentes del partido naranja confirman a EL ESPAÑOL que la situación de Cassá es "la más parecida de España" a la del fallo del Tribunal Supremo de este martes. En esta, se instaba a una concejal de Ciudadanos que pasó al grupo de no adscritos en Font de la Figuera (Valencia) a abandonar todos los cargos adquiridos tras abandonar Ciudadanos y devolver más de 18.000 euros en concepto de retribuciones derivadas.

La sentencia especifica que “quien pueda ser considerado tránsfuga no podrá asumir cargos o percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía, e impliquen mejoras personales, políticas o económicas” afecta de pleno a Juan Cassa. El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga fue ratificado como portavoz de la Diputación y asumió el cargo de diputado de Relaciones Institucionales.

En este sentido, fuentes de Ciudadanos se congratulan de que la justicia les haya dado la razón ya que consideran "el transfuguismo como otra forma más de corrupción". Estas mismas fuentes confirman que seguirán luchando, "sobre todo después de conseguir que se reactivara la Comisión del Congreso" tras una década paralizada.

Por otro lado, hoy se ha celebrado Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Tras varios meses sin tomar la palabra, Juan Cassá ha tomado la palabra para arremeter contra su excompañera, Noelia Losada, la única concejal de Ciudadanos, por no situarse junto al PP en el proyecto del solar de los antiguos cines Astoria y Victoria. Además, Cassá ha señalado al jefe de la oposición, Daniel Pérez, del PSOE, como el responsable de que Antonio Banderas no continuara con su proyecto en ese solar.