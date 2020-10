Guillermo Díaz: "Ahora Ciudadanos y PP luchan en Andalucía por espectros muy diferentes"

Guillermo Díaz es uno de los diez diputados de Ciudadanos que aguantaron la debacle de las últimas elecciones junto a Albert Rivera. Hoy forma parte de la guardia pretoriana de Inés Arrimadas y desde esta semana ha pasado a ser un pilar de Ciudadanos en Andalucía.

La estrategia de reconstrucción del partido le ha situado como coordinador provincial de Málaga, cargo que se suma al de secretario de Comunicación en Andalucía.

Entró en Ciudadanos en 2014, pero es la primera vez que asume un cargo orgánico de peso. ¿Por qué?

Nunca he tenido un cargo orgánico puro; he llevado Comunicación, que es un cargo en el que no se trata a diario con bases y afiliados. Es cierto que es una labor nueva, pero la dirección nacional ha preguntado a la militancia y ha tenido en cuenta el sentir de mis compañeros en Málaga.

¿Cómo se lleva ser la mano derecha de Arrimadas en el territorio de Juan Marín?

No me considero la mano derecha de Arrimadas en Andalucía. Tengo una excelente relación con ella y para mí es un orgullo que haya confiado en mí. Entre Marín y Arrimadas existe una relación muy fluida, teniendo en cuenta que ambos son gaditanos y comparten algo muy importante: su sentido del humor. Eso hace que se entiendan muy bien.

Remodelaron el Gobierno andaluz hace un mes y existe la percepción general de que Ciudadanos salió perdiendo...

Yo no concibo los gobiernos como un sistema de pesos y contrapesos entre partidos, y creo que es como se ha estimado internamente el Gobierno andaluz; si lo hacemos bien, vamos a salir ganando ambas fuerzas políticas. Ciudadanos y el PP van ahora a espectros de votantes muy diferentes, no hay una competición pura.

Las encuestas dan al PP una fuerte subida en Andalucía de unos 10 escaños; en el lado opuesto, Ciudadanos perdería un número similar. ¿Cree que los gobiernos en coalición debilitan al partido menor?

Históricamente es verdad que el partido más pequeño ha sido fagocitado por el más grande, pero en este caso la fuerza del segundo partido de la coalición es mucho mayor en representación a otros momentos. Por ejemplo, cuando Izquierda Unida gobernó con el PSOE era más bien un relleno de tres o cuatro diputados que le faltaban a los socialistas. En este caso, Ciudadanos es quien permite que Juanma Moreno sea presidente de la Junta, porque el PP no saca un buen resultado.

El crecimiento de Ciudadanos y nuestra capacidad de penetrar en un espectro ideológico más amplio, es decir, movilizar al centro, es lo que permite que haya un gobierno de estas características. En todo caso, las encuestas dan resultados que se pueden interpretar. Teniendo en cuenta cómo hemos llegado a estar en intención de voto en Andalucía, podemos considerar que estamos remontando.

¿Dónde está el sello de Ciudadanos en el Gobierno andaluz?

En momentos muy importantes he visto que se han tomado medidas que indican que la Junta conoce muy bien a la ciudadanía y nosotros sabemos llegar muy bien a ella. Por otro lado, nunca un gobierno había tenido tantas personas que provienen de la sociedad civil, profesionales e independientes. Es gobierno que está plagado de profesionales, y eso nunca hubiese llegado de la mano del PP o del PSOE.

¿Ciudadanos sería capaz de compartir Gobierno con otro partido que no fuera PP o PSOE?

Ciudadanos debe intentar conformar gobiernos con quien comparte al menos una parte del centro. Y ahí sólo hay dos partidos que cumplen eso, aunque tendremos que ver qué deriva toma el PSOE, pero por ahora sigue teniendo centro. Saliéndose del eje izquierda y derecha, que no me gusta, considero que las fuerzas con alto contenido populista no son socios deseables.

Guillermo Díaz

En el ámbito nacional, ha pedido que el PP, como ustedes, se siente a dialogar y “trague sapos” para sacar adelante los Presupuestos. ¿Considera que Bildu es un sapo que hay que tragar?

No. Bildu es una anomalía democrática. Es una fuerza política que debe estar aislada y que hasta que no condene el terrorismo de manera taxativa, olvidando eufemismos de las dos violencias, no podrá ser aceptada.

¿Qué sapo está tragando Ciudadanos?

Hablar con Pedro Sánchez. Nosotros le votamos que no en la investidura, consideramos que este es el peor Gobierno que podía haber, pero es lo que legítimamente ha salido de las urnas. El PSOE ha elegido a unos compañeros de viaje y nuestra opinión no es mejor que la de otros partidos de la oposición.

Lo que sí es distinto es que consideramos que el momento obliga a romper la dinámica de bloques. El único partido que se ha movido en España en medio de la pandemia ha sido Ciudadanos. Me asombra que no se haya movido nadie más; quien no cambie un ápice con 50.000 muertos y una crisis económica sin precedentes no es un digno representante público.

¿Cómo afronta Ciudadanos las próximas elecciones en Cataluña?

Debemos recordar que Arrimadas ganó las elecciones y no pudo formar Gobierno porque dos partidos irresponsables en 40 años no han cambiado la Ley Electoral, a sabiendas de que beneficia al independentismo. Eso es una muesca en el debe de estas dos fuerzas políticas. Imaginemos cómo hubiese cambiado el cuento en España con Ciudadanos en la Generalitat.

Ahora mismo lo que hay que intentar es cohesionar en una misma candidatura a todos los que quieren que España siga siendo un país de ciudadanos libres e iguales…

¿Cataluña suma?

Como se quiera llamar. Que ceda quien tenga que ceder, que se den los nombres que se tengan que dar… Sobre todo, aprovechemos que ahora el independentismo está desunido; aunque luego siempre acaban poniéndose de acuerdo.

Volviendo a su nuevo cargo en Málaga: la provincia es actualmente un polvorín. La salida de Juan Cassá, el desgaste electoral producido por resultados nefastos… ¿Cómo se afronta así una labor de reconstrucción?

Soy fan de Samuel Fuller, con lo cual me va la acción. Me lo tomo como algo épico. También conozco bien las entrañas del partido, conozco a la afiliación y sé que hay mucha materia prima.

Tras la salida de Cassá, la única concejal de Ciudadanos actualmente es Noelia Losada. Una persona que viene de UPyD y que entró de forma inesperada en las listas de 2019, ¿qué papel va a jugar Losada en el partido?

Noelia Losada es lo mejor que le ha pasado a Ciudadanos en Málaga capital; es mi mayor alegría política. Losada ha asumido una situación que está gestionando excelentemente, y eso dice mucho de su capacidad. La admiraba cuando estaba en UPyD. En cuanto a su papel orgánico, no me corresponde a mí, pero su versatilidad invita a que esté en todas partes. Tendríamos que clonarla.

En las últimas elecciones, Ciudadanos tuvo resultados muy negativos en la provincia de Málaga. Y por eso el partido está ahora como está...

Ahora mismo el panorama es como el de un campo de batalla después de que la artillería haya batido una zona. Sólo quedan los que han sabido resistir. Considero que ahora mismo Ciudadanos en Málaga es un partido que cuenta con la élite. Esa es mi impresión.

¿Considera a Juan Cassá un tránsfuga?

No me cabe ninguna duda, ya se está ofreciendo a otro partido.