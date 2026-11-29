Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas este domingo. Europa Press

El trasvase del PSOE a Adelante y la contención del PP ante Vox, claves de un 29-N en Andalucía con unos 10 escaños en el aire

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía reparte 60 escaños clave en las elecciones generales, con una horquilla de entre ocho y doce diputados en el aire según los sondeos. El PP busca consolidar su victoria en la región y romper el histórico feudo del PSOE en Sevilla, mientras Vox muestra una tendencia al alza. El PSOE se enfrenta a su peor resultado histórico en la comunidad por la pérdida de apoyos y el trasvase de votos hacia el espacio de Adelante Andalucía. Adelante Andalucía aspira a lograr entre tres y cinco diputados aprovechando la caída del Frente Amplio para ser decisivo en la investidura.

Seis meses después, los andaluces vuelven a las urnas: del 17-M al 29-N, es decir, de las autonómicas a las generales.

Si en mayo se trataba de confirmar o no la mayoría absoluta de Juanma Moreno en la Junta, ahora Andalucía será clave para apuntalar el cambio en Moncloa que atisban las encuestas o salvar la última bola de partido para Pedro Sánchez.

Son más de 6,8 millones de adultos con derecho a voto en la región más poblada de España y, por ello, una de las más decisivas.

La región reparte 60 escaños en el Congreso, 12 más que Cataluña y 22 más que Madrid. Cada asiento vale su peso en oro y lograrlo o perderlo puede depender de un margen muy estrecho.

Atendiendo a las encuestas, de esos 60 sesenta diputados, una horquilla de entre ocho y doce estaría en el aire, pendiente de cómo se decante el voto.

Los partidos saben que hay batalla en varios puntos de Andalucía y que un puñado de sufragios en el lugar indicado puede decantar la balanza, redibujar muy rápido el escenario: de una victoria clara a una victoria matizada, de una derrota a una debacle.

Nadie se confía.

¿Victoria contundente o no?

En el PP andaluz cuentan con una victoria de Alberto Núñez Feijóo en el cómputo global de Andalucía, como ya sucedió en 2023, si bien por solo tres puntos porcentuales de ventaja.

Ahora esperan ampliar esa diferencia con el PSOE, pero están muy atentos al baile de escaños. Ya el 17 de mayo vieron las 'diabluras' de la Ley D'Hont: lograron más votos que nunca pero perdieron la mayoría absoluta.

Las encuestas, como el Barómetro andaluz de la Fundación Centra, apuntan a una ligera bajada del PP. Un 5% menos de sufragios, pero una estimación de escaños de entre 24 y 26. Los 'populares' tienen 25 asientos ahora en el Congreso por Andalucía.

A su derecha, Vox viene en tendencia alcista, un 3,7% más de votos que en 2023. Eso podría suponer que pasaran de 9 a entre 11 y 14 diputados.

El PP cree que no habrá voto de castigo por el pacto de gobierno en Andalucía, pero sabe que los de Abascal sí podrían rentabilizar algo más los acuerdos autonómicos.

Almería y Málaga son las provincias más sensibles en esta pugna por el espacio de centroderecha. La primera es uno de los 'feudos' de Vox, aunque se resintió en 2023, mientras que en la segunda el quinto escaño del PP se sacó por solo 1.600 votos.

En el bloque de la izquierda el escenario es más volátil y el baile será casi seguro más acusado.

Si no se revierte la tendencia demoscópica, el PSOE podría encajar su peor resultado histórico en las generales en Andalucía, después de bajar al sótano electoral en mayo en las autonómicas.

El Barómetro andaluz apunta a una caída del 8,5% en el voto, lo que se traduciría en pasar de 21 diputados a entre 18 y 20.

El propio Pedro Sánchez ha echado el resto en la campaña, con varias visitas a la región, tratando de movilizar un electorado que ha abandonado al PSOE hace ya tiempo. Los últimos cinco comicios de todo tipo los ha ganado el PP.

Adelante, de 'pesca'

Sus socios de Sumar, ahora Frente Amplio, se descalabran, según las proyecciones: de seis escaños a uno o ninguno.

El 'botín' de la izquierda cae del lado de Adelante Andalucía, la formación que ya sorprendió en las autonómicas. Los de Teresa Rodríguez pueden 'pescar' entre socialistas desencantados, abstencionistas de izquierdas y renegados del Frente Amplio.

Se le estima un bagaje de entre tres y cinco diputados en Madrid. En el mejor escenario, con cinco escaños y más de un 10% del voto, formarían grupo propio.

Es más, en el caso de que el bloque progresista sume para una mayoría en el Congreso y Pedro Sánchez tenga a tiro la 'carambola' de una nueva investidura, Adelante se convertiría en "el nuevo Junts", como preconiza su líder José Ignacio García.

La formación soberanista andaluza tiene sus miras puestas en tres provincias, que son las que más inquietan a todos los partidos: Sevilla, Cádiz y Málaga.

Son las más pobladas de la comunidad y cuentan con tres capitales decisivas. Lo que se decida en sus barrios y áreas metropolitanas será definitivo.

Puede suponer, por ejemplo, el espaldarazo sin matices a Feijóo y la defenestración de Sánchez. O, al contrario, su salvavidas. Puede suponer también el regreso al hemiciclo, varias décadas después, de un partido soberanista desde el Sur.

En medio de los cálculos, Sevilla se destaca en el plano simbólico. El PP se ha fijado el reto de romper este domingo un 'tabú': lograr que el PSOE pierda en la provincia por primera vez en unas elecciones generales en democracia.

Para ayudar a conseguirlo, Feijóo cerró este sábado su campaña en la capital andaluza. Hoy, deciden las urnas.